Культурные центры Челябинска договорились, как победить в информационной войне

Помочь противостоять атакам Запада может сохранение исторической памяти этносов, считают общественники

Общественная палата Челябинской области собрала руководителей национальных культурных центров региона, чтобы обсудить противостояние массовым информационным вбросам коллективного Запада. В заседании участвовали также представители федеральной ОП, передает корреспондент Первого областного информагентства.



«Тема информационной войны стала актуальной не сегодня, война идет многие годы. Ее цель — влияние на умы людей, манипулирование сознанием, раскол общества и сеяние паники. Вспомним „цветные революции“. Даже ситуация в Донбассе длилась не только последние восемь лет. Вспомним заодно судьбу Грузии, Молдовы, Югославии», — открыл заседание председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

От истории общественники перешли к дню сегодняшнему. Начальник департамента нацполитики управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина констатировала: технологии оболванивания людей на Западе отрабатывались десятилетиями. И сегодня, чем больше успехи российских войск и донбасского ополчения в спецоперации на Украине, тем сильнее информационное давление на россиян.

«В ход идет откровенная ложь. Даже тему сдачи в плен националистов в Мариуполе Украина сейчас преподносит как свою хитрую операцию. Но фейки вбрасываются не только по поводу спецоперации, специалисты противника стараются разрушить духовные и нравственные ценности россиян, атакуют тему сохранения и развития этносов», — уточнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных отношений Владимир Зорин.

Общественники сошлись на том, что за последние три месяца эффективность информатак из-за рубежа упала в разы. Это доказывают хотя бы выкладки ВЦИОМ о том, что рейтинг поддержки президента РФ населением за весну превысил 80 процентов. Однако фейки «ранили» многих молодых людей и сейчас надо думать, как «вылечить» молодежь.

В этом могут помочь как раз национальные культурные центры на местах. Однако к традиционной их работе необходимо добавить информационную активность в тех же соцсетях, которую используют противники для давления на россиян. Примеры такой работы уже есть: в Челябинске, например, активно работают Езидский национальный культурный центр, Башкирский курултай. Та же региональная Общественная палата готовит к реализации проект «Школа этнокультурной журналистики».

Но главная задача национальных центров — сохранять историческую память, вписывать историю малых и больших народов в общую историю России. Историческая память, сделали вывод общественники, послужит защитой от фейковой информации, которая искажает и картину дня сегодняшнего, и картину прошлого страны и мира.