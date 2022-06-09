Общественная палата Челябинской области собрала руководителей национальных культурных центров региона, чтобы обсудить противостояние массовым информационным вбросам коллективного Запада. В заседании участвовали также представители федеральной ОП, передает корреспондент Первого областного информагентства.
«Тема информационной войны стала актуальной не сегодня, война идет многие годы. Ее цель — влияние на умы людей, манипулирование сознанием, раскол общества и сеяние паники. Вспомним „цветные революции“. Даже ситуация в Донбассе длилась не только последние восемь лет. Вспомним заодно судьбу Грузии, Молдовы, Югославии», — открыл заседание председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.
От истории общественники перешли к дню сегодняшнему. Начальник департамента нацполитики управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина констатировала: технологии оболванивания людей на Западе отрабатывались десятилетиями. И сегодня, чем больше успехи российских войск и донбасского ополчения в спецоперации на Украине, тем сильнее информационное давление на россиян.
«В ход идет откровенная ложь. Даже тему сдачи в плен националистов в Мариуполе Украина сейчас преподносит как свою хитрую операцию. Но фейки вбрасываются не только по поводу спецоперации, специалисты противника стараются разрушить духовные и нравственные ценности россиян, атакуют тему сохранения и развития этносов», — уточнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных отношений Владимир Зорин.
Общественники сошлись на том, что за последние три месяца эффективность информатак из-за рубежа упала в разы. Это доказывают хотя бы выкладки ВЦИОМ о том, что рейтинг поддержки президента РФ населением за весну превысил 80 процентов. Однако фейки «ранили» многих молодых людей и сейчас надо думать, как «вылечить» молодежь.
В этом могут помочь как раз национальные культурные центры на местах. Однако к традиционной их работе необходимо добавить информационную активность в тех же соцсетях, которую используют противники для давления на россиян. Примеры такой работы уже есть: в Челябинске, например, активно работают Езидский национальный культурный центр, Башкирский курултай. Та же региональная Общественная палата готовит к реализации проект «Школа этнокультурной журналистики».
Но главная задача национальных центров — сохранять историческую память, вписывать историю малых и больших народов в общую историю России. Историческая память, сделали вывод общественники, послужит защитой от фейковой информации, которая искажает и картину дня сегодняшнего, и картину прошлого страны и мира.