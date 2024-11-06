Кто дойдет до выборов мэра Челябинска, узнаем завтра в полночь

Городская дума объявит кандидатов на должность мэра после конкурса

Кандидаты на должность главы Челябинска станут известны 7 ноября в полночь, сообщает сайт городской думы.

Претенденты на должность мэра соберутся 7 ноября для того, чтобы пройти конкурсный отбор. Напомним, их осталось 28 после того, как Виктор Легенчук снялся с гонки.

Им предстоит ответить на 30 вопросов теста и представить свое видение работы главы города. Претенденты обозначат проблемы Челябинска и пути их решения.

Участников много, каждому дается на выступление 15 минут. Предполагается, что закончится конкурс около полуночи. Председатель конкурсной комиссии объявит результаты испытаний в полночь.

Рекомендованные комиссией кандидаты предстанут перед депутатами на заседании в городской думе 19 ноября. Там состоятся выборы мэра.