Коркинский район уточнил собственные границы

Устранено очередное препятствие на пути к объединению Коркино, Розы и Первомайского в единый муниципальный округ

Комитет по законодательству ЗСО Челябинской области рекомендует Заксобранию принять три законопроекта, разработанных коркинскими районными депутатами. Все они — подготовительная работа к официальному объединению района и трех городских поселений в единый муниципальный округ.



Напомним, вопрос об упразднении администраций Коркинского, Розинского и Первомайского городских поселений и объединении района обсуждается с 2019 года. Окончательно решение было принято 3 марта на заседании Коркинского собрания депутатов, ему предшествовали публичные слушания на местах. Как заверила сегодня, 23 марта, депутатов ЗСО замглавы Коркинского района по правовым вопросам Юлия Кияткина, и представительные органы поселений, и сами жители всецело поддерживают идею.

«Мы регулярно слышим жалобы жителей на число администраций и депутатов», — объяснила Юлия Кияткина.

Замглавы района перечислила минусы двухуровневой, действующей сегодня системы. Три городских поселения не подчиняются районной администрации, обладают собственными полномочиями, советами депутатов, территорией, административным ресурсом, бюджетом.

«Как следствие, они могут проводить собственный политический курс, организовывать очаги нестабильности и некоторых народных волнений. Федеральные же и областные власти взаимодействуют, в том числе выделяют субсидии и дотации, только с администрациями муниципальных районов и городских округов. То есть Коркинскому району, получив деньги из вышестоящего бюджета, приходится или передавать средства вниз, на уровень городских поселений, или договариваться с ними о передаче полномочий. И то и другое требует времени, которого в результате остается все меньше на реализацию нацпроектов и региональных программ», — заявила Юлия Юрьевна.

Переход на одноуровневую систему, то есть преобразования района и поселений в муниципальный округ, должно, по версии авторов законопроектов, повысить эффективность освоения выделенных средств, открыть возможности софинансирования местных программ. Ведь на данный момент «независимые» поселения — образования глубоко дотационные, то есть что-то софинансировать они не могут в принципе.

«В целом ожидаемый результат — выстроенная вертикаль власти. От имени единого муниципального образования выступает глава либо лицо, им уполномоченное. Сегодня представители городских поселений, пользуясь своим статусом, лоббируют в областных органах власти интересы своих поселений, не считаясь с другими. Централизованное управление и ответственность перед населением и государством, уход от дележки полномочий обеспечат политическую стабильность и предсказуемость. То есть — создадут возможность активного развития муниципального образования, где живет почти 58 тысяч человек», — объяснила заместитель главы.

Одним из препятствий на пути к официальному объединению была размытость границ района: они устанавливались когда-то без привязки к координатам характерных точек. В течение 2021 года эта работа была выполнена, все 104 километра границ согласованы с соседними муниципалитетами — Копейском, Еткульским и Сосновским районами.

Председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин саму идею объединения поддержал. Он напомнил коллегам-депутатам, что это первое подобное преобразование в Челябинской области. Тем не менее объяснения Кияткиной Анатолий Иванович раскритиковал.

«Вы на политику не нажимайте. Если вы не умеете делать политику в Коркино, это не значит, что туда должно втягиваться ЗСО. Речь идет о переходе на одноуровневую систему. Вопрос это непростой. Разговоры идут уже третий год. Мое личное мнение: надо этот вариант, переход к одноуровневой системе, посмотреть как раз на таком компактном районе, где только три городских поселения. Это не сельский район, где двадцать поселков. Я бы посоветовал администрации Коркинского района обратиться к опыту Свердловской области, где с самого начала введена одноуровневая система на обширных территориях. Так будет понятнее, как обеспечить жителям периферии муниципалитета близость к власти и оперативную обратную связь с ними», — заявил Анатолий Брагин.

Тем не менее председатель комитета по законодательству поддержал предложение принять сразу в трех чтениях законопроекты об утверждении границ Коркинского района, изменениях в перечне муниципальных образований Челябинской области и наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований региона. Все изменения касались именно Коркинского района, будущего округа.

Окончательный вердикт депутаты ЗСО вынесут на ближайшем пленарном заседании 31 марта.

Как сообщало ИА «Первое областное», в Госдуме прошел первое чтение законопроект о реформе МСУ в масштабах всей страны, где также предусмотрен переход на одноуровневую систему и упразднение поселковых администраций и представительных органов. Однако этот закон еще не принят окончательно. Реформа в Коркинском районе, по словам Анатолия Брагина, базируется на федеральном законе № 131.