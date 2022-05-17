Коркинские единороссы начали сбор документов на местные праймериз

«Новорожденному» муниципальному округу предстоит избрать новое собрание депутатов

В Коркинском местном отделении «Единой России» стартовал сбор документов для участия в местном предварительном голосовании. Партийцам предстоит отобрать кандидатов для выборов в новый представительный орган — собрание депутатов Коркинского муниципального округа, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе реготделения ЕР.



Напомним, в конце марта Законодательное собрание Челябинской области утвердило объединение трех городских поселений и Коркинского района в новое муниципальное образование с одноуровневой системой местного самоуправления. В числе другого это означает, что будут упразднены администрации и депутатские советы поселений. Свежеобразованному муниципальному округу требуется свой представительный орган, поэтому жителям Коркино, Розы и Первомайского предстоит выбрать новых депутатов по 23 избирательным округам.

Как сообщало Первое областное информагентство, 23—29 мая пройдут региональные праймериз «Единой России», где партия определит кандидатов для довыборов в ЗСО по Троицкому округу. Точные сроки проведения предварительного голосования в Коркинском округе пока не определены, возможно, здесь праймериз состоятся чуть позже.