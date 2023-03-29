Копейские депутаты отказались по требованию прокуратуры отобрать мандаты у пяти коллег

Теперь спор между надзорным и представительным органами будет решать суд

В Копейске подошло к концу многочасовое заседание городского собрания депутатов. Самым громким вопросом стало рассмотрение депутатами представления прокуратуры о лишении полномочий пяти парламентариев, работающих в сфере ЖКХ. В итоге выполнять требование надзорного органа горсобрание отказалось, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры.



Напомним, в копейское собрание было внесено представление городского прокурора о лишении полномочий пяти депутатов: Николая Сединкина, Дмитрия Фещака, Ларисы Белозерцевой, Ивана Самохвалова и Елены Завражной. Все они работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства и некоторое время назад выступили с инициативой об увеличении тарифов на ЖКУ.

В этом шаге прокуратура усмотрела нарушение антикоррупционного законодательства: депутаты-коммунальщики обязаны были официально уведомить о конфликте интересов.

29 марта по результатам тайного голосования депутаты приняли решение не выполнять требования надзорного органа. Теперь спор между горсобранием и прокуратурой может решить суд. Однако, по данным пресс-службы областной прокуратуры, окончательное решение, подавать ли иск, городским прокурором Копейска еще не принято.