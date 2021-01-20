Контрольно-счетная палата определила, какие районы Челябинской области не заботятся о своих доходах

Проверенные КСП муниципалитеты за год упустили 116 миллионов прибыли

Пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области поделилась итогами проверок муниципальных образований региона. В четырех районах и одном городском округе выявлены одни и те же проблемы: местные администрации упускают потенциальную прибыль.



В 2020 году КСП проверила Аргаяшский, Ашинский, Кусинский, Чебаркульский районы и Верхний Уфалей. Первое областное информагентство уже сообщало о результатах проверки в последнем: там ревизоры насчитали только нарушений в бухгалтерском учете муниципалитета более чем на миллиард рублей. Как выяснилось, и с неналоговыми доходами ситуация не радужная.

Возможность пополнить свой бюджет районы и город упускают сразу по нескольким направлениям: по данным КСП, в администрациях неверно начисляется плата за аренду муниципального имущества — арендаторам не начислили платежей на 58 миллионов. К задолжавшим арендную плату организациям не применяются меры принудительного взыскания. В 2020 году администрации должны были бы взыскать 44,6 миллиона, а в итоге 25 миллионов из этой суммы вернуть в бюджет уже не получится, например, из-за ликвидации компании-должника.

Кроме того, имущество районов на 12,2 миллиона было в прошлом году продано без проведения торгов.

Только по этим позициям пять муниципалитетов могли бы за 2020 год добыть более 116 миллионов рублей.

Наконец, районы и город располагают 217 земельными участками, которые никак на сегодня не используются. А ведь сдача их в аренду также могла бы пополнить местные бюджеты.

Результаты проверок уже переданы губернатору и Законодательному собранию области. Выводы будут делать первые лица.