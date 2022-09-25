Контрактники-иностранцы смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке

Но только в том случае, если они заключат военный контракт на срок не менее года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правила коснутся тех иностранцев, которые заключили военный контракт на срок не менее одного года. Они смогут получить российское гражданство без предоставления вида на жительство и проживания на территории России беспрерывно в течении пяти лет, как требует действующее законодательство.

Кроме того, по новым правилам первый контракт о прохождении военной службы иностранцами может быть заключен на год, тогда как ранее минимальный срок такого контракта равнялся пяти годам.

Также Владимир Путин подписал пакет поправок в Уголовный кодекс РФ о военной службе. Подробнее о том, за что могут лишить свободы военнослужащих, — в нашем материале.