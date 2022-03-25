Конкурс на пост главы Снежинска выиграли сотрудник ядерного центра и коммунальщик

31 марта один из них станет мэром «запретки»

В Снежинске завершен конкурс на соискание должности главы города. Как сообщили Первому областному информагентству в аппарате собрания депутатов ЗАТО, трое из пяти зарегистрированных кандидатов отсеялись, выбор между оставшимися представительный орган сделает 31 марта.



Напомним, на кресло мэра в Снежинске претендовали пять кандидатов: 64-летний пенсионер Александр Лапшин, заместитель директора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников, сотрудник градообразующего предприятия — Российского федерального ядерного центра имени академика Забабахина Андрей Сычев, вице-спикер городского собрания депутатов Марат Ягафаров и директор ООО «Портал» Роман Юрков. Действующий глава Игорь Сапрыкин на конкурс не заявлялся.

В финал вышли топ-менеджер городской коммунальной компании Андрей Пульников и представитель РФЯЦ Андрей Сычев.