Кристина Потупчик оценила угрозы мировых лидеров в адрес России

Общественный деятель считает, что многим представителям зарубежных стран важна слабость России, а не мир

Кристина Потупчик, общественный деятель и блогер, глава Фонда открытой новой демократии (ФОНД), занимающегося поддержкой некоммерческих социальных проектов в Интернете, дала характеристику выступлениям зарубежных лидеров в отношении России. Она считает, что авторы высказываний показали, как им нужна слабость России, а не мир на континенте, и санкции продуманы гораздо раньше, а не три дня назад. В своем телеграмм-канале она назвала речи конкурсом чтецов ненависти.

«Очень выразительно выглядит санкционная риторика зарубежных лидеров в отношении России. Буквально конкурс чтецов ненависти:

Президент США Джозеф Байден:



«Эти санкции наложат серьезные издержки на российскую экономику — как в моменте, так и в перспективе. Мы специально разработали их, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации, и, кроме того, мы заморозим российские активы в Европейском союзе».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

«Мы продолжим безжалостную миссию, чтобы выдавить Россию из мировой экономики, день за днем, неделя за неделей. Мы будем использовать каждую возможность для того, чтобы осудить нападение на Украину на международном уровне».

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо:

«Лидерам Европейского союза необходимо принять санкции, которые будут достаточно сильными, чтобы повлиять на российскую экономику и военно-промышленный комплекс страны. Нам не нужны санкции, которые лают, нам нужны санкции, которые кусаются».

Министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании Элизабет Трасс:

«Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет Украины и ее территориальная целостность восстановлены. Мы прижмем путинский режим и всех его близких, ответственных за его ужасающее нападение на Украину».

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли:

«Канада имеет один из самых сильных пакетов санкций. И вместе с нашими союзниками мы причиняем сильную боль российскому режиму и российской экономике».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан:

«Санкции, которые европейские союзники обсуждают для введения в отношении России, являются массовыми и направлены на удушение российской экономики».

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер:

«Мы собираемся ударить по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим разорвать все связи между Россией и мировой финансовой системой».

Министр финансов Германии Кристиан Линдер:

«Первые санкции были введены в отношении России, и они наносят вред российскому народу и серьезно блокируют российскую экономику».

Потупчик процитировала представителей зарубежных стран и охарактеризовала их выступления.

«После подобных упражнений в красноречии как-то сам собой напрашивается вывод, что с такой риторикой не о мире договариваются, а напротив, фиксируют наконец подвернувшийся повод претворить в жизнь все свои самые потаенные антироссийские фантазии», — прокомментировала Потупчик.

Она считает, что санкции готовы были для претворения в жизнь не три дня назад, а гораздо раньше.

«Мир на континенте этим людям нужен не так сильно, как нужна слабость России, и все эти санкции, разработанные, конечно, не три дня назад, служат только одной цели — причинить максимальный ущерб самой большой в мире стране»,— резюмировала Кристина Потупчик.