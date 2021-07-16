«Коммунисты России» назвали кандидатов в Госдуму от Челябинской области по одномандатным избирательным округам

В список вошли пять человек

Партия «Коммунисты России» утвердила список кандидатов по одномандатным избирательным округам для участия в выборах в Госдуму от Челябинской области. В список вошли пять человек. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Кандидатом по Челябинскому одномандатному округу выдвигается активистка Елена Вахтина, по Металлургическому — правозащитник Владимир Казанцев, по Коркинскому — юрист, финансовый эксперт Игорь Липатников. Кандидатом по Магнитогорскому одномандатному округу стал первый секретарь комитета Челябинского областного отделения политической партии «Коммунисты России» Максим Степанов, по Златоустовскому — секретарь челябинского обкома по горнозаводской зоне Михаил Сметанин.

По данным ЦИК, Елена Вахтина выступила кандидатом в партийном списке «Коммунистов России» и по Оренбургской области.

Ранее Центральный избирком России утвердил региональные списки партии «Коммунисты России» на выборах в Госдуму. Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте ЦИК, реггруппа партии от Челябинской и Курганской областей насчитывает шесть человек.