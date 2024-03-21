Комитет ЗСО Челябинской области рекомендовал 19 человек в новый состав Общественной палаты

Пять человек из списка выдвигаются впервые

Законодательное собрание Челябинской области в третий раз участвует в формировании Общественной палаты региона. Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению ЗСО одобрил 19 кандидатур для утверждения членами Общественной палаты региона, сообщил председатель комитета Анатолий Брагин.

Напомним, срок полномочий действующего состава ОПЧО истекает 5 мая. В соответствии с порядком формирования Палаты 19 ее членов из 57 утверждаются областным парламентом.

«Некоммерческие организации представили в Законодательное собрание документы на выдвинутых ими кандидатов в члены Общественной палаты. Работала комиссия, сформированная для отбора кандидатов в члены Общественной палаты, которая рекомендовала комитету по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрить 19 кандидатур», — сообщил Анатолий Брагин.

Отметим, из 19 человек 14 являются членами Общественной палаты действующего состава, пятеро — выдвинуты в ОПЧО впервые: это исполнительный директор областной федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Федор Градволь, ведущий менеджер по связям с общественностью управления АО «Карабашмедь» Игорь Лопаткин, директор челябинской гимназии № 1 Дамир Тимерханов, зампрезидента по связям с общественностью ассоциации реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков» Артем Уральский и директор Областной спортшколы по футболу Андрей Фомин.

Также рекомендованы митрополит Челябинский и Миасский Алексий, директор ООО «Солнце» Аско Алои, директор представительства Группы «Магнезит» в Челябинске Евгений Андреев, первый вице-президент ЮТПП Игорь Аристов, председатель правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области» Наталья Баскова, руководитель проекта автономной некоммерческой организации «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина» Григорий Ваулин, пенсионер и бывший чиновник Сергей Козлов, адвокаты Наталья Коркина и Константин Нациевский, директор ООО «Уральский центр медицинского права и лицензирования» Алексей Ларин, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей, главный муфтий УрФО Ринат Раев, пенсионер МВД России Сергей Резвый, председатель Совета межрегиональной научно-просветительской общественной организации «Урало-Сибирский Дом Знаний» Елена Скорнякова, директор ДШИ № 4 Челябинска Елена Сыркина.

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению список утвердил, окончательное решение будет принято на ближайшем заседании областного парламента.