Командная работа с опорой на территории: главы южноуральских округов изучают лучшие практики работы с людьми

Семинар, который проходит в рамках регионального проекта «Команда губернатора Челябинской области», открыл Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с приветственным словом на семинаре «Лучшие практики коммуникации власти и населения», который стал первым мероприятием в рамках нового регионального проекта «Команда губернатора Челябинской области: главы муниципалитетов».

Семинар направлен на улучшение межмуниципального взаимодействия и формирование эффективной управленческой команды.

«Проект ориентирован на глав муниципальных образований, и его основная задача — помочь наладить обмен опытом, улучшить межмуниципальное взаимодействие, сформировать крепкую управленческую команду, где каждый работает и для развития своего муниципалитета, и для развития региона и страны в целом. Запрос на подобный формат работы от представителей местного самоуправления поступал уже давно. Считаю абсолютно правильным то, что такое мероприятие мы сегодня организовали. Я рассматриваю каждого из вас как члена команды Челябинской области, своей команды, важно, чтобы мы с вами работали вместе на общий результат», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что в настоящий момент практически завершился процесс преобразования муниципальных районов в муниципальные округа. Возникают новые задачи, которые требуют нестандартных подходов для их решения.

«В целом считаю эту реформу полезной. Командная работа всегда дает хороший результат, вы должны сформировать сильные команды с опорой на территории. У вас должны быть надежные представители в поселениях для эффективного взаимодействия с людьми. Они должны видеть, чувствовать и понимать проблемы людей, а также оперативно на них реагировать», — обратил внимание Алексей Текслер.

На семинаре главы муниципалитетов ознакомятся с лучшими практиками командообразования и взаимодействия с людьми. Спикерами будут президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко и вице-президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Лев Харламов.

Тематика семинара затрагивает разные аспекты коммуникаций власти и общества, прикладные особенности поведения и действий руководителя при работе с населением и со своей собственной муниципальной командой.

«Умение общаться с людьми, ясно доносить до них логику принимаемых решений — это один из ключевых навыков руководителя. Те, кто давно работает, это прекрасно понимает», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что за последние годы команда прошла множество испытаний: пандемия ковида, внешние экономические санкции, непредсказуемые удары стихии, новые задачи, связанные с проведением специальной военной операции. Благодаря грамотной коммуникации все решения находили поддержку и понимание людей.

Глава региона подчеркнул, что впереди еще множество задач: в сентябре обновится состав регионального Законодательного собрания, во многих муниципалитетах пройдут выборы в местные представительные органы.

«Важно сохранить политическую преемственность», — отметил Алексей Текслер.

В завершение выступления Алексей Текслер пожелал участникам семинара успешного обучения и выразил надежду, что семинар станет началом долгосрочного и востребованного проекта, который принесет реальную пользу для всех участников.