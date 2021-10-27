КоАП России может пополниться защищающими животных штрафами

Депутаты Госдумы предложили дополнить список административных правонарушений тремя «зоозащитными» статьями

Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ поддержал новый законопроект по защите животных. Внесенный на рассмотрение депутатов документ предусматривает введение в Кодекс об административных правонарушениях трех новых статей, определяющих наказание за те или иные преступления против братьев наших меньших, сообщает пресс-служба парламента.



Один из соавторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников, сообщил, что ответственность будет введена за нарушение законодательство об обращении с животными.

Согласно тексту документа, в КоАП могут появиться три новые статьи. Статья 8.50 «Несоблюдение требований к содержанию животных» предусматривает для граждан предупреждение или штраф в 1,5 — 3 тысячи рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на 5-15 тысяч рублей, организации — на 15-30 тысяч. Наказание за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, предусмотрено еще более строго: 5-15 тысяч для граждан, 30-50 тысяч для должностных лиц, 100-150 тысяч для юрлиц. Жестокое обращение с животными без признаков уголовного преступления обойдется гражданам в 5-15 тысяч рублей, должностным лицам — в 15-30 тысяч, организациям — в 50-100 тысяч рублей.

Предлагается также ввести статью 8.51 «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». За нарушения при использовании животных на мероприятиях граждане могут быть наказаны на 3-15 тысяч рублей, должностные лица — на 10-30 тысяч, юридические лица — на 50-100 тысяч рублей. Еще более серьезные штрафы предусмотрены для сотрудников зоопарков, цирков, дельфинариев и подобных заведений, работающих без лицензий или с нарушением изложенных в лицензии требований.

Наконец, статья 8.52 «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались» предусматривает ответственность для сотрудников и владельцев приютов: за нарушение требований к таким организациям сотрудники могут быть наказаны на 5-15 тысяч рублей, сами приюты — на 15-30 тысяч. Нарушение требований к обращению с животными без владельцев наказывается по отдельному тарифу: 3-5 тысяч для граждан, 5-15 тысяч для должностных лиц, 30-50 тысяч для юридических лиц.

Назначать штрафы вправе будут органы ветеринарного контроля, Росприрод- и Россельхознадзор.