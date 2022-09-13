Киевский режим готовит в Харьковской области провокацию против российских военных

Сценарий обещает быть аналогичным тому, что разыгрывался в Буче

Украинские власти готовят масштабную провокацию в захваченных городах Харьковской области. Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича сообщает ТАСС.



Украинские военные расстреливают мирных жителей в Купянске и Великом Бурлуке, сообщил глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». Репрессии снимаются на видео, чтобы позже выдать карателей за российских военных. Также подготовка к провокации замечена в новостях агентства EuroNews: там говорится, что некий «неназванный украинский прокурор утверждает, что российские военные оставили за собой доказательства военных преступлений».

Отметился в создании фейка еще и депутат украинского органа власти — городского совета Изюма — Максим Стрельников. Он заявил, что за время пребывания в городе российских войск погибли более тысячи гражданских.

Первый зампредседателя ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич уверен, что за всеми этими сообщениями стоит тот же замысле, который киевский режим реализовал весной 2022 года в Буче. Напомним, тогда в городе, оставленном ВС РФ, украинские военные якобы обнаружили расстрелянных мирных жителей. Между тем тела появились уже после того, как российские солдаты оставили город.

«Я со всей уверенностью могу утверждать, что новому мировому скандалу не состояться. Из Изюма в Россию шел большой поток беженцев. Люди спасались от нацистов и бежали к нам в страну. Могу сказать за каждого из них — все подтвердят, что никаких расстрелов в Изюме не было», — рассказал Малькевич в беседе с корреспондентом ТАСС.