Киев заподозрил челябинского депутата Госдумы в тяжком преступлении

По версии СБУ, Яна Лантратова участвовала в некоем сговоре по изменению границ Украины

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова получила уведомление Службы безопасности Украины о подозрении в совершении тяжкого уголовного преступления. Как сообщила Лантратова Первому областному информагентству, это не первый раз, когда ее действия вызывают гнев киевского режима.



«Получила уведомление от Службы безопасности Украины о подозрении в совершении уголовного преступления. Меня еще в 2014 году они признавали террористкой за то, что вывозила раненых детей из Донбасса. Потом в санкционный список попала, что меня тоже совсем не расстроило. Сейчас вот очередное обвинение. Причем обвинение как особо опасному преступнику! Видимо за то, что я ездила в Донбасс, встречалась с лидерами ЛНР и ДНР, раздавала воду детям, помогала раненым. Эти письма надо сохранить для потомков», — заявила Яна Лантратова.

Согласно тексту уведомления (есть в распоряжении редакции) следственный отдел СБУ в городе Ивано-Франковске подозревает челябинского депутата в совершении преступления по части 3 статьи 110 УК Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных представителем власти, по предварительному сговору, с целью изменения границ территории и государственных границ Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Напомним, в феврале 2022 года семь депутатов Госдумы от Челябинской области, в том числе Лантратова, попали под санкции Евросоюза.

Ранее, еще до начала спецоперации на Украине, Яна Лантратова сообщала Первому областному информагентству о намерении поехать в Ростовскую область для помощи беженцам из ДНР и ЛНР. В 2014 году в составе организации «Волонтеры России» она действительно принимало активное участие в вывозе из Донбасса воспитанников местных детдомов, в том числе пострадавших после обстрелов украинской артиллерии.