Хоккеист Сергей Гомоляко подал документы на праймериз ЕР

Известный спортсмен принял предложение губернатора Алексея Текслера

26 апреля хоккеист Сергей Гомоляко подал документы на участие в праймериз «Единой России» в Челябинской области. Предложение участвовать в предварительном голосовании сделал ему губернатор Алексей Текслер, он же секретарь реготделения партии, сообщает пресс-служба ЕР на Южном Урале.



«Политика для меня — сфера новая. Естественно, везде нужна победа. Хочется помогать людям, побеждать так же, как и в спорте», — цитирует пресс-служба реготделения «Единой России» известного спортсмена.

Напомним, документы для участия в праймериз будут приниматься до 29 апреля. Сам Гомоляко предполагает, что если избиратели одобрят его кандидатуру, то в статусе депутата Госдумы он займется развитием массового спорта.

Напомним, Сергей Гомоляко — мастер спорта международного класса. Родился в Челябинске, долго жил в Уфе, но дебютировал как хоккеист в магнитогорском «Металлурге». С 17 лет играл в челябинском ХК «Трактор», в 1992 году стал капитаном команды. Участвовал в престижных турнирах в составе сборной России. В 1995 году перешел в «Металлург», став в составе магнитогорского клуба чемпионом и обладателем Кубка России.

С карьерой Сергея Гомоляко связан интересный факт: в 1994 году на Кубке Шпенглера организаторы предложили участникам играть в форме партнеров и с необычными номерами. Так Гомоляко, обычно выступавший под номером «13», стал единственным за всю историю мирового хоккея обладателем трехзначного номера «135». Кстати, тогда же и появилась знаменитая сегодня эмблема ХК «Трактор» — медведь, грызущий клюшку.