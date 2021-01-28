«Каша из звездной пыли», или как Челябинская область может монетизировать интерес к метеориту

Агентство стратегических инициатив предлагает региону новые проекты в сфере туризма

Челябинскую область посетила заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова. Ее визит состоялся в рамках реализации соглашения между агентством и регионом, заключенного в 2020 году. Документ предусматривает создание туристских маршрутов, производственных экскурсий и экспертизу производственных туров. Ольга Захарова обсудила с заместителем губернатора Челябинской области Егором Ковальчуком и представителями экономического блока правительства региона реализацию соглашения.

«Благодаря взаимодействию с Агентством стратегических инициатив мы структурировали работу в сфере туризма, У нас создан и получил официальный статус туристско-рекреационный кластер „Горный Урал“. Сейчас мы приступаем к следующему этапу — разработке бизнес-планов, решению земельных вопросов, созданию необходимой инфраструктуры, что даст возможность для появления новых объектов турпоказа и мест размещения», — отметил Егор Ковальчук.

В рамках встречи Ольга Захарова дала рекомендации по развитию туризма в Челябинской области, в том числе в контексте продвижения темы знаменитого метеорита. Выигрышность этого направления подтверждают и опросы «Яндекс.Взгляд», проведенные в 2020 году по заказу Агентства международного сотрудничества региона. Они показали, что у жителей Москвы и Подмосковья Челябинск чаще всего вызывает ассоциации с падением метеорита, тогда как у самих южноуральцев — с горами, а на втором месте по популярности у жителей обоих регионов — заводы и промышленность.

«Если есть интерес к теме метеорита, ее надо монетизировать. 2021 год — год 60-летия первого полета Юрия Гагарина. Можно создать тематические тропы и маршруты вокруг озера Чебаркуль, кафе со стилизованным меню, например, „кашей из звездной пыли“, астротуры и так далее. Это станет вашей фишкой», — отметила Ольга Захарова.

Аналогично замглавы АСИ советует подходить и к развитию промышленного туризма — не просто как к экскурсии на производство, а как к комплексной туристической программе, где можно проследить всю историю русской промышленности от зарождения обработки металла к расцвету ремесла в великой эпохе русского купечества, плавно переходя во времена постмодернизма и современных технологий — там должна оживать история.

40 предприятий Челябинской области уже внедряют программы по развитию промышленного туризма, в том числе один из пилотов программы АСИ — крупнейший мировой производитель стали ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Опыт этого предприятия является лучшей практикой по организации безопасного и интереснейшего знакомства с металлургическим производством.

«Это действительно очень важная задача для нас — показать наши предприятия, наш мощный промышленный комплекс, но несколько с неожиданной стороны. Это же не только крупные заводы с машинами, печами и иным хозяйством. Еще это интересные объекты для тех, кто увлекается историей развития промышленности и устройством таких объектов для тех, кто хочет посмотреть сам и привести с собой детей, студентов. И здесь мы при поддержке Агентства формируем туристические маршруты, ориентируем предприятия, как нужно организовывать прием туристов, как показывать себя с лучшей стороны и делать так, чтоб человек приехал сюда еще и еще», — подчеркнул Егор Ковальчук.

В программе рабочего визита замглавы АСИ посетила Национальный парк «Таганай», который в 2020 году принял 175 тысяч человек, что на 29 тысяч посетителей больше, чем в 2019 году. Национальный парк входит в состав туристического кластера «Горный Урал», участника Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного АСИ в 2020 году.