Кандидаты в губернаторы Челябинской области оценили качество кампании в эфире «Ночи выборов»

В прямом включении приняли участие Алексей Текслер и Виталий Пашин

Губернатор Челябинской области и кандидат в губернаторы Алексей Текслер оценил специфику прошедшей кампании в прямом включении «Ночи выборов». Вместе с ним в эфир вышли также кандидат в губернаторы от ЛДПР Виталий Пашин и руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Николай Дейнеко.

По словам Алексея Текслера, эти выборы были для него, скорее, показателем того, как южноуральцы оценивают его работу в качестве главы региона в предыдущие пять лет.

«Я шел на выборы второй раз, фактически переизбирался. Есть, конечно, разница с тем, что было, когда я только возглавил регион. Тогда речь шла о конкуренции программ. Сейчас, понятно, в первую очередь, об оценке деятельности за первый срок», — сказал он, в частности.

Впрочем, программа, конечно, тоже была. С ней Алексей Текслер выступил перед Заксобранием еще в июле.

«Она охватывает все основные составляющие жизни региона, и в целом, это программа про развитие, продолжение активного развития нашего любимого региона», — отметил губернатор.

Он также добавил, что кампания прошла спокойно, в рабочем порядке.

Лидер южноуральских либерал-демократов, кандидат в губернаторы Челябинской области Виталий Пашин также назвал кампанию спокойной.

«Считаю, что мы, команда ЛДПР, наши наблюдатели, хорошо отработали. Сам лично я проехал по нескольким участковым избирательным комиссиям, общался с сотрудниками, наблюдателями — в целом, особых нарушений не было замечено, какие-то незначительные нарушения наши наблюдатели фиксировали, но с этим тоже будем разбираться», — отметил он.

Руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Николай Дейнеко, в свою очередь, добавил, что фактическое отсутствие серьезных нарушений — это заслуга как видеонаблюдения, так и возросшего профессионализма сотрудников комиссий и общественных наблюдателей:

«Все наблюдатели до того, как поступить на участки, прошли обучение, аттестованы, то есть понимают все нормы законодательства. Вырос профессионализм членов избирательных комиссий. Но надо сказать, что наличие видеонаблюдения и наличие наблюдателей на избирательных участках дисциплинирует всех участников избирательного процесса: как членов комиссии, так и избирателей, и тем самым сводит до минимума количество нарушений».

В настоящее время идет подсчет голосов. По предварительным данным экзитпола, Алексей Текслер набирает около 80% голосов, Виталий Пашин — на втором месте, у него, предварительно, около 6%.