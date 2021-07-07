Кандидаты в депутаты от партии «Новые люди» рассказали, что хотят изменить в жизни россиян

Они наладят диалог с жителями и займутся экологией Челябинской области

Партия «Новые люди» провела в Москве федеральный съезд активистов. Руководители партии утвердили программу, федеральный и региональные списки кандидатов в Госдуму и определились с личностями кандидатов-одномандатников, сообщает пресс-служба «Новых людей».



Напомним, в реггруппу кандидатов от Челябинской области вошли секретарь местного отделения «Новых людей» Максим Гулин, предприниматели Денис Лезин и Игорь Важенин, преподаватель иностранных языков Анна Скрозникова, освещающая темы семьи и детства блогер Татьяна Марараш, руководитель образовательной программы для управленцев Егор Тюкульмин и активист Юлия Григорьева. Большинство «списочников» пойдут и по одномандатным округам: по Челябинскому одномандатному избирательному округу выдвинется Максим Гулин, по Металлургическому — Анна Скрозникова, по Коркинскому — Игорь Важенин, по Магнитогорскому — активист Олег Ведерников, по Златоустовскому — Денис Лезин.

Кандидаты-южноуральцы намерены, пробившись в Государственную думу, самое пристальное внимание уделить экологии и стратегии социально-экономического развития региона.

«Ни для кого не секрет, что основная проблема Челябинской области — это экология. Я хочу работать в этом направлении, хотя бы по нашему Челябинскому бору. Второе направление, по которому я буду работать, — это стратегия развития Южного Урала. Сейчас непонятно, куда идет регион, и мне хотелось бы приложить свои усилия и знания к выбору траектории, по которой Челябинск будет развиваться», — рассказал лидер челябинского списка Максим Гулин.

Экологией намерен заняться и его коллега, кандидат по Коркинскому одномандатному округу Игорь Важенин. Для Коркинского округа вопросы экологии не менее важны, чем для областного центра: именно тут находится известный угольный разрез, официально признанный самой большой ямой Евразии.

«Партия „Новые люди“ — это новая политическая сила, которая объединяет всех людей, неравнодушных к тому, что происходит в России, к ее развитию, к тем проблемам, которые в данный момент существуют. Для Челябинской области это экология, развитие территории, инфраструктурные вопросы — то, с чем люди сталкиваются ежедневно», — объяснил свою позицию Игорь Важенин.

Добавим, федеральный список партии возглавил основатель «Новых людей» Алексей Нечаев, вторым номером идет его советник — бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Всего партия выдвигает на выборы в Госдуму 239 кандидатов по региональным спискам и 215 человек по одномандатным округам.

На федеральном съезде Алексей Нечаев сформулировал главное отличие «Новых людей» от других политических объединений.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идет к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты — это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», — цитирует пресс-служба партии Алексея Нечаева.

Сардана Авксентьева уверена, что «Новые люди» смогут стать катализаторами решения проблем граждан России. Главным преимуществом партии кандидат считает ее ориентированность на прямой диалог с избирателями.

Как сообщало Первое областное информагентство, партия «Новые люди» работает только второй год. В 2020 году активисты партии завоевали на региональных выборах депутатские мандаты в парламентах четырех субъектов Федерации. В 2021 году «Новые люди» настроены преодолеть пятипроцентный порог на голосовании за кандидатов в Госдуму, кроме того, партия выставляет кандидатов на региональные выборы в других регионах и на выборы губернаторов Хабаровского края и Ульяновской области.

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