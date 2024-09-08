Кандидаты в депутаты Челябинской гордумы окончание выборной гонки встретили с молодежью

Они собрались в штабе общественной поддержки

В челябинском штабе общественной поддержки сегодня вечером оживленно. Сюда, сразу после официального закрытия участковых избирательных комиссий, прибыли кандидаты в депутаты гордумы. Их с плакатами приветствовала челябинская молодежь. Ребята поздравили кандидатов с завершением предвыборной гонки.

«Чистая Победа», «Поздравляем», «Честные выборы», «Челябинск — наш город» — с такими лозунгами поздравили кандидатов в депутаты с окончанием выборов. С этого момента начинается кропотливый и долгий процесс подсчета голосов в избирательных комиссиях.

Для Светланы Буравовой эта выборная кампания стала первой. Она поблагодарила всех, кто оставлял свой голос за «Единую Россию» и отметила легитимность прошедших выборов.

«Грамотно выстроенная работа позволяет людям делать правильный выбор. Дальше мы будем вместе выстраивать работу для развития Челябинской области», — сообщила она.

Участника специальной военной операции Сергей Бормотов также впервые участвует в выборной гонке. Раньше он был избирателем, а в 2024 году принял решение попробовать пополнить ряды политиков региона и подать документы в статусе кандидата в депутаты. Он отметил, что подготовка к выборам стала тяжелой работой, а ответственность появится в случае победы.

«Я люблю учиться и узнавать новое. Прошел обучение в Высшей партийной школе, стал применять эти знания на практике. Я человек из народа. За мной нет предприятия и бизнеса. Есть только мое трудолюбие и стремление. Я свой», — сказал Сергей.

Теплую встречу от молодежи кандидаты оценили с большим теплом и поблагодарили ребят за поддержку и веру в их силы.