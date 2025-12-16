Кандидатов в мэры Челябинска теперь будет предлагать губернатор

Депутаты гордумы утвердили поправки в устав южноуральской столицы

Депутаты Челябинской городской думы утвердили ключевые поправки в устав города. Изменения приводят главный документ Челябинска в соответствие с федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Самое значимое нововведение касается порядка избрания главы города. Согласно скорректированному уставу, мэра по-прежнему будут выбирать депутаты, но кандидатов будет выдвигать не специальная комиссия, а губернатор. Сообщается, что норма федерального закона является обязательной для административных центров субъектов РФ, к которым относится Челябинск.

Среди других ключевых новаций устава: четкое разделение форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления (местный референдум, муниципальные выборы, сход граждан) и форм участия в нем (опросы, публичные слушания, общественные обсуждения, собрания, ТОС и инициативные проекты).

Наделение органов местного самоуправления правом привлекать граждан на добровольной основе к выполнению социально значимых для города работ (например, дежурств). Закон оговаривает, что такие работы не должны требовать специальной подготовки, ограничивает их частоту и продолжительность. Участвовать могут только совершеннолетние трудоспособные жители.

Закрепление статусов и гарантий для должностных лиц местной власти.

Обновленный устав закрепляет новую архитектуру взаимодействия региональной и муниципальной власти в соответствии с федеральным законодательством.