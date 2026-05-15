Кандидатам праймериз «Единой России» поручили помогать людям еще до выборов

Инициативу предложил Герой России, участник СВО Владимир Сайбель

«Единая Россия» рекомендовала кандидатам предварительного голосования включаться в решение проблем избирателей сразу, не дожидаясь выборов. Решение утвердил президиум Генерального совета партии 11 мая.

С инициативой выступил член Генсовета, Герой России, участник СВО Владимир Сайбель, который сам участвует в праймериз и входит в экспертный штаб по подготовке новой Народной программы. По его словам, многие просьбы людей не требуют новых законов или партийных документов — их можно решить уже сейчас с помощью партийцев, общественников и благотворителей.

«Людям нужен не разговор о работе, а сама работа. Сегодня реальные дела — это не дополнение к кампании. Это и есть лучшая агитация», — отметил Владимир Сайбель.

Кандидатам поручили брать в работу обращения, которые поступают на сайт, и добиваться конкретного результата. Выполнение этих рекомендаций учтут при их выдвижении по итогам праймериз на региональных конференциях и съезде партии.