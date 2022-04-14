Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен признала Крым российским

Политик рассказала, почему ей запрещено появляться на Украине

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен от крайне правой партии «Национальное объединение» в очередной раз подчеркнула, что считает Крым частью России. В эфире французского телеканала BFM она заявила, что признает результаты референдума на полуострове и из-за этого ей запрещено пребывать на Украине. На заявление французского политика отреагировали в Крыму и пожелали Марин победы на выборах, сообщает газета «Известия».

Диалог с ведущим на телеканале BFM звучал так:

«Вам запрещено пребывать на Украине. — Да, так и есть. — Потому что вы отрицали аннексию Крыма Россией. — Да, я отрицала, потому что в 2014 году там был референдум. — Но теперь на Украине вам не рады. — Ну и что? — Вы жалеете, что так сказали? — Нет, что вы. В Крыму был референдум. Крым был украинским всего 27 лет, все жители — русские, они хотели присоединиться к России».

Кроме того, политик сообщила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины.

«Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», — заявила Ле Пен.

Также, по ее словам, «санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году, не нанесли ущерба России, но причинили вред французским фермерам». Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил свое уважение госпоже Ле Пен. И от имени крымчан пожелал ей победы на предстоящих выборах, передает издание «Известия».