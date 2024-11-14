Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина покидает свой пост, на котором проработала пять лет, соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Сегодня у министра последний рабочий день. Глава региона выразил благодарность Ирине Буториной за большой личный вклад в развитие области, сообщили в пресс-службе правительства. Напомним, за особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на организацию и оказание своевременной социальной помощи гражданам, а также многолетний добросовестный труд ей присвоено звание заслуженного работника социальной защиты населения Челябинской области.
Вакансия сохранялась недолго. Принято решение, что на работу в Минсоц перейдет Наталья Лугачева, которую губернатор освободил от должности министра экономического развития региона.
Ожидается, что опыт Натальи Лугачевой в финансовой сфере будет очень востребован на новом месте работы, поскольку более 70% расходов, заложенных в бюджете региона, носят именно социальный характер.
Помимо этого, губернатор Алексей Текслер подписал постановления о назначении министра экологии Челябинской области и начальника ГУ по труду и занятости населения региона. Посты заняли Игорь Гилев и Александр Шегуров соответственно. Оба, таким образом, избавились от приставки «и.о.».