Кадровые перестановки в правительстве Челябинской области

Ирина Буторина покидает пост министра соцотношений, Наталья Лугачева уходит из Минэконома

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина покидает свой пост, на котором проработала пять лет, соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Сегодня у министра последний рабочий день. Глава региона выразил благодарность Ирине Буториной за большой личный вклад в развитие области, сообщили в пресс-службе правительства. Напомним, за особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на организацию и оказание своевременной социальной помощи гражданам, а также многолетний добросовестный труд ей присвоено звание заслуженного работника социальной защиты населения Челябинской области.

Вакансия сохранялась недолго. Принято решение, что на работу в Минсоц перейдет Наталья Лугачева, которую губернатор освободил от должности министра экономического развития региона.

Ожидается, что опыт Натальи Лугачевой в финансовой сфере будет очень востребован на новом месте работы, поскольку более 70% расходов, заложенных в бюджете региона, носят именно социальный характер.

Помимо этого, губернатор Алексей Текслер подписал постановления о назначении министра экологии Челябинской области и начальника ГУ по труду и занятости населения региона. Посты заняли Игорь Гилев и Александр Шегуров соответственно. Оба, таким образом, избавились от приставки «и.о.».