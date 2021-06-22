К выборам в Челябинской области партия «Новые люди» подготовила 300 волонтеров

Четырехдневное обучение прошли активисты из разных городов региона

Активную подготовку к выборам в Челябинской области ведет партия «Новые люди». На берегу озера Сугояк с 19 по 22 июня специально приглашенные эксперты обучили 300 волонтеров из Чебаркуля, Миасса, Златоуста и других городов региона, сообщили в челябинском отделении партии.

Обучение провели в формате квеста: участников разделили на пять команд от вымышленных партий, которые должны были провести импровизированную избирательную кампанию. В игровой форме волонтеры учились побеждать в условиях многопартийной конкуренции, демонстрируя преимущества их партии. За победу боролись: «Партия Реалистов», «Партия Решение», «Партия Перемен», «Партия Продвижение» и «Партия „Позитивное сообщество“». Активисты проявили лидерские качества на дебатах, а также научились приемам агитации в условиях пандемийных ограничений.

«Команды должны были выработать решения для реальных проблем региона. В центре внимания были: экология, ЖКХ, благоустройство города, открытие культурных и спортивных площадок. Среди предложенных идей оказалось много полезных, которые можно применить в жизни. К нам на слет приехали целеустремленные люди. Все они готовы вместе с нами работать на благо общества», — рассказал руководитель челябинского отделения партии «Новые люди» Максим Гулин.

Напомним, партия «Новые люди» была создана в 2020 году основателем и президентом научно-производственной компании Faberlic Алексеем Нечаевым. На предстоящих выборах в Государственную Думу РФ партия планирует выставить более 200 кандидатов в депутаты. На сегодня в Челябинской области открыто 15 центров поддержки партии, в ближайшее время их число планируют удвоить.