К полудню 19 сентября на Южном Урале проголосовала треть избирателей

За два часа явка выросла на 4 процента

Избирком Челябинской области озвучил явку на выборах депутатов Государственной думы России на 12:00 19 сентября. К полудню последнего дня голосования гражданский долг исполнили 837 тысяч человек. В четырех муниципалитетах явка превысила 50 процентов.



С утра 19 сентября первое место по доле проголосовавших занял Троицк (53,45%), за ним Нагайбакский (53,14%) и Октябрьский (52,08%) районы. Трехгорный городской округ опустился на 4 место (51,38%). Замыкает пятерку лидеров Кизильский район, где проголосовало 4,1% жителей.

«По опыту прошлых выборов в Законодательное собрание, которые длились также 3 дня, могу сказать, что рост явки в последние часы закономерен. Как правило, утром с 8 до 9 явку дают люди старшего поколения. С 11 часов начинается наплыв на участки семейных граждан, часто с детьми. Потом идет затишье. Новый всплеск голосующих приходится на 17-18 часов. Хотя я знаю и тех, кто принципиально голосует в последние полчаса», — комментирует председатель областного избиркома Сергей Обертас.

Топ аутсайдеров по явке остается неизменным: наименее активен Курчатовский район (21,81%). В Центральном районе на 12-00 проголосовали 23,49%, в Калининском — 23,66%, в Златоусте — 23,99%, в Тракторозаводском — чуть больше четверти всех избирателей (25,2%).

Напомним, выборы депутатов Госдумы завершатся в 20-:00 19 сентября. Параллельно в регионе проходят выборы депутата Законодательного собрания области и 94 кампании муниципального уровня.