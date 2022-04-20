Изменения в Уставе Челябинской области позволят отстранять мэров двумя способами

Поправки расширят полномочия губернатора и увеличат ответственность глав районов

Президент России и Законодательное собрание субъекта РФ смогут отстранять от должности губернаторов, а главы регионов и муниципальные депутаты — руководителей территорий. Эти положения нового федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» будут зафиксированы в Уставе Челябинской области, передает корреспондент Первого областного информагентства.



20 апреля комитет по законодательству и государственному строительству ЗСО Челябинской области принял решение одобрить разработанные поправки в Устав региона. Как сообщало ранее ИА «Первое областное», федеральный закон об организации публичной власти в регионах вступит в силу 1 июня 2022 года. Об основных его положениях рассказывал читателям Первого областного информагентства депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Изменения в Уставе области касаются главным образом полномочий губернатора, депутатов разных уровней и сроков вступления в силу региональных законопроектов.

По словам председателя комитета ЗСО по госстроительству Анатолия Брагина, когда поправки в главный документ области вступят в силу, губернатор получит возможность объявлять главам территорий выговор или предупреждение за ненадлежащее исполнение делегированных государственных полномочий. Если недостатки не будут устранены за месяц, глава города или района может быть отрешен от должности. Аналогичную процедуру губернатор сможет инициировать через представительный орган муниципалитета.

То же самое с самим главой региона может сделать президент России. Также к отрешению от должности первого лица субъекта Федерации может привести объявление ему недоверия Законодательным собранием региона.

Поправки также предусматривают, что областные законодательные и нормативные акты должны приводиться в соответствие с федеральным законодательством в течение трех месяцев. Законы области будут вступать в силу через 10 дней после их официального опубликования.

«Раньше такой срок вступления в силу устанавливался только для законов, касающихся прав и свобод граждан. Но ведь провести тут границу очень трудно, все законы так или иначе касаются наших жителей. Поэтому и сроки вступления в силу будут общими для всех», — объяснил эту поправку Анатолий Брагин.