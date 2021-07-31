Избирком Челябинской области зарегистрировал еще трех кандидатов на выборы в Госдуму

Среди них — эсер, единоросс и депутат от ЛДПР

Накануне, 30 июля, Избирком Челябинской области зарегистрировал сразу трех кандидатов от нескольких партий на выборы депутатов Госдумы. Кандидаты зарегистрированы по Челябинскому и Магнитогорскому одномандатным округам, сообщает пресс-служба регионального Избиркома.

«Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» по Челябинскому округу выдвинула Евгения Реву, депутата Законодательного собрания Челябинской области VII созыва. 41-летний депутат является заместителем председателя комитета Заксобрания по молодежной политике, культуре и спорту. С 2014 по 2018 год был экспертом Общественной палаты Челябинской области.

По Магнитогорскому одномандатному округу зарегистрированы два кандидата: от ВПП «Единая Россия» Виталий Бахметьев, экс-мэр Магнитогорска, депутат Государственной Думы VII созыва; от СПП «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Павел Владельщиков, инженер участка транспортного обеспечения и весового контроля ОАО ММК «Метиз», активист.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.