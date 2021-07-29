Избирком Челябинской области признал незаконной агитацию одной из партий

Информация о материалах «Новых людей» направлена в полицию

29 июля избирательная комиссия Челябинской области на очередном заседании рассмотрела жалобу на распространение незаконных агитационных материалов активистами партии «Новые люди». Как сообщает пресс-служба избиркома, проверка подтвердила обоснованность жалобы.



По данным пресс-службы регионального избиркома, информационный бюллетень распространялся без указания выходных данных, кроме того, не был оплачен из избирательного фонда.

«По результатам проверки информационный бюллетень политической партии „Новые люди“ признан незаконным агитационным материалом. В ГУ МВД по Челябинской области направлена информация об установлении факта распространения печатного агитационного материала после 4 июля 2021 года, о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных к ответственности», — сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

Напомним, партия «Новые люди» в Челябинской области выдвинула на выборы в Госдуму региональный список из семи человек и по одному кандидату в каждом из пяти одномандатных округов.