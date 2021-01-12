Избирком Челябинской области пополнился секретарем Коркинского ТИКа

За Екатерину Старикову члены региональной комиссии проголосовали единогласно

12 января на очередном заседании избирательной комиссии Челябинской области было принято решение о введении в состав этого органа нового сотрудника на постоянной (штатной) основе. Кандидатура неожиданностью не стала: новый член облизбиркома должен по квоте «Единой России» заменить уволившегося в конце ноября 2020 года Алексея Малофеева, так что личность новичка обсуждалась и в руководстве ЕР. Уже в декабре никто особенно не скрывал, что на повышение в облизбирком пойдет секретарь Коркинского ТИКа Екатерина Старикова.



«Екатерину Сергеевну мы знаем давно, она очень опытный специалист. Она работала в Коркинском районе, а там — всегда сложные выборы и незабываемый поселок Роза. Всегда справлялась хорошо», — охарактеризовала новичка зампредседателя областной комиссии Елена Шубина.

38-летняя Екатерина Старикова — юрист по образованию. Работала в судах Еманжелинска и Коркино, возглавляла отдел правового обеспечения администрации Коркинского района. С 2016 года стала секретарем Коркинской территориальной избирательной комиссии.

Председатель облизбиркома Сергей Обертас напомнил Стариковой, что она с самого начала должна включиться в подготовку к новому электоральному циклу: ведь уже осенью 2021 года предстоят выборы в Государственную думу РФ.