Избирком Челябинской области озвучил результаты голосования на выборах в Госдуму

В парламент от Южного Урала прошли четыре ветерана политики и один новичок

20 сентября председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас огласил предварительные итоги выборов депутатов Госдумы РФ, передает корреспондент Первого областного информагентства. Впрочем, их можно считать окончательными: просто нижестоящие комиссии еще не закончили оформлять все документы.



Напомним, на 18 часов 19 сентября, за два часа до конца голосования, общая явка в Челябинской области составляла 43 процента. За оставшееся время успели прийти на избирательные участки еще три процента южноуральцев. Как сообщил сегодня, 20 сентября, Сергей Обертас, всего в выборах приняли участие 1,204 миллиона жителей региона, то есть 46,54 процента.

Прогнозы челябинских политологов оказались верными: в голосовании по партийным спискам победу одержала партия «Единая Россия». За единороссов, чей региональный список возглавлял губернатор Алексей Текслер, проголосовали 34,31 процента избирателей, или 412 тысяч человек. На втором месте КПРФ: сторонников компартии в Челябинской области набралось 19,69 процента от общего числа голосовавших, или 237 тысяч южноуральцев. «Справедливая Россия — За правду» на этот раз уступила КПРФ: за справедливороссов проголосовали 207 тысяч человек, или 17,25 процента. На четвертом месте новичок большой политики — партия «Новые люди», набравшая 8,3 процента голосов (99 тысяч человек), замыкает пятерку лидеров ЛДПР с 7,83 процента (94 тысячи избирателей). Остальные партии — участники выборов не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и в Госдуме, таким образом, представлены не будут. Три процента сумела набрать на Южном Урале только партия пенсионеров.

Что касается голосования по одномандатным округам, то от Челябинской области в Госдуму прошли четыре единоросса и лидер «Справедливой России — За правду» Валерий Гартунг. Четверо из пятерки победителей уже работали в предыдущем созыве Госдумы, новичок в большой политике только один — гендиректор ЧТПЗ Владимир Павлов, баллотировавшийся в Челябинском избирательном округе и набравший 31 процент голосов. Виталий Бахметьев, победитель в Магнитогорском округе, завоевал симпатии 40,63 процента избирателей. За Олега Колесникова (Златоустовский округ) проголосовали 34,75 процента жителей округа, Владимир Бурматов в Металлургическом одномандатном округе привлек на свою сторону 50,8 процента голосов. Единственный справедливоросс в пятерке одномандатников, Гартунг в Коркинском округе набрал 46,78 процента, оставив далеко позади кандидата от ЕР Антона Рыжего.

Сергей Обертас также напомнил о довыборах в ЗСО Челябинской области: в Курчатовском районе областной депутатский мандат завоевал генеральный директор цинкового завода Павел Избрехт. Он, напомним, баллотировался от «Единой России».

Подводя итоги выборов, глава регионального избиркома также упомянул об эксцессах. По уточненным данным, за три дня голосования было выявлено 19 случаев, когда члены УИК неправильно оформляли голосование на дому. Во всех случаях вышестоящие комиссии принимали решение об аннулировании бюллетеней.

«Кроме того, были случаи так называемой „порчи бюллетеней“. Избиратель мог поставить на бланках несколько пометок, вообще ни одной, мог написать или нарисовать что-то от себя. В такой ситуации волеизъявление считается не выраженным, бюллетень аннулируют. Вместе с теми, что пропали при оформлении надомного голосования, в Челябинской области аннулировано 3624 бюллетеня», — рассказал Сергей Обертас.



Председатель облизбиркома связывает порчу бюллетеней с тем, что уже несколько лет россияне лишены возможности голосовать «против всех». Сергей Обертас предположил, что умышленной порчей люди просто высказывают свой протест.

Напомним, выборы в Госдуму РФ проходили 17—19 сентября. В Челябинской области работали 2285 избирательных участков. Особой активностью отличались жители южных районов региона и ЗАТО Снежинск и Трехгорный.