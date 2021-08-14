Избирком Челябинской области опубликовал списки кандидатов в депутаты Госдумы

Всего в регионе пять избирательных округов

Избирком Челябинской области опубликовал списки кандидатов в депутаты Государственный Думы VIII созыва по одномандатным избирательным округам региона. Напомним, в Челябинской области пять избирательных округов: Челябинский, Металлургический, Коркинский, Магнитогорский и Златоустовский одномандатные округа.

Челябинский одномандатный округ № 189

Александр Андреев, инструктор организационного отдела Челябинского областного отделения партии КПРФ;

Елена Вахтина, управляющий в товариществе собственников недвижимости, партия «Коммунисты России»;

Владимир Владимирский, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии, Партия пенсионеров;

Максим Гулин, младший менеджер по региональному развитию фонда «Капитаны», партия «Новые люди»;

Владимир Павлов, заместитель генерального директора по специальной работе в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», партия «Единая Россия»;

Евгений Рева, депутат Заксобрания Челябинской области, ЛДПР;

Сергей Смышляев, предприниматель, партия «Родина»;

Василий Швецов, депутат Заксобрания Челябинской области, партия «Справедливая Россия — За правду»;

Ярослав Щербаков, предприниматель, партия «Яблоко»;

Андрей Яцун,предприниматель, партия РПСС.

Металлургический одномандатный округ № 190

Евгений Басканов, неработающий, ЛДПР;

Владимир Бурматов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, партия «Единая Россия»;

Игорь Егоров, депутат Заксобрания Челябинской области, КПРФ;

Дмитрий Ларин, предприниматель, партия «Справедливая Россия — За правду»;

Андрей Попов, юрист, РПСС;

Анна Скрозникова, руководитель структурного подразделения «Детский оздоровительный комплекс «Уральская березка», партия «Новые люди»;

Максим Смагин, врач-стоматолог, Партия пенсионеров;

Андрей Талевлин, доцент, партия «Яблоко»;

Александр Татарников, предприниматель, партия «Родина».

Коркинский одномандатный округ № 191

Алексей Беседин, депутат Заксобрания Челябинской области, ЛДПР;

Игорь Важенин, предприниматель, партия «Новые люди»;

Валерий Гартунг, депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, партия «Справедливая Россия — За правду»;

Владислав Долгов, предприниматель, РПСС;

Евгений Евсеев, врач-анестезиолог-реаниматолог, «Партия Роста»;

Сергей Крылов, врач-терапевт участковый, партия «Родина»;

Анастасия Никонова, врач-дерматовенеролог, партия «Гражданская платформа»;

Игорь Росляков, врач-методист, Партия пенсионеров;

Антон Рыжий, главврач Детской городской клинической поликлиники № 8, партия «Единая Россия»;

Степанида Смирнова, предприниматель, КПРФ;

Наталья Таврина, врач клинической лабораторной диагностики, партия «Яблоко».

Магнитогорский одномандатный округ № 192

Дамир Байтенов, неработающий, ЛДПР;

Виталий Бахметьев, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, член комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, партия «Единая Россия»;

Павел Владельщиков, специалист по сбыту продукции в ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», партия «Справедливая Россия — За правду»;

Василий Герман, пенсионер, партия «Родина»;

Александр Ишимов, пенсионер, Партия пенсионеров;

Николай Кошман, адвокат, партия «Яблоко»;

Татьяна Марараш, менеджер, блогер, партия «Новые люди»;

Элмар Рустамов, корреспондент, партия КПРФ;

Максим Степанов, секретарь, партия «Коммунисты России»;

Сергей Торопов, предприниматель, РПСС.

Златоустовский одномандатный округ № 193

Сергей Гаврюшкин, предприниматель, партия «Родина»;

Олег Колесников, депутат, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, партия «Единая Россия»;

Денис Лезин, предприниматель, партия «Новые люди»;

Павел Логинов, предприниматель, партия «Справедливая Россия — За правду»;

Константин Нациевский, адвокат, КПРФ;

Виталий Пашин, депутат, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, ЛДПР;

Петр Свечников, пенсионер, РПСС;

Михаил Сметанин, начальник строительного участка в ООО «УралСтройМонтаж», партия «Коммунисты России»;

Степан Фирстов, предприниматель, Партия пенсионеров.

Напомним, выборы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.