Избирком Челябинской области опубликовал списки кандидатов в депутаты Государственный Думы VIII созыва по одномандатным избирательным округам региона. Напомним, в Челябинской области пять избирательных округов: Челябинский, Металлургический, Коркинский, Магнитогорский и Златоустовский одномандатные округа.

Челябинский одномандатный округ № 189

  • Александр Андреев, инструктор организационного отдела Челябинского областного отделения партии КПРФ;
  • Елена Вахтина, управляющий в товариществе собственников недвижимости, партия «Коммунисты России»;
  • Владимир Владимирский, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии, Партия пенсионеров;
  • Максим Гулин, младший менеджер по региональному развитию фонда «Капитаны», партия «Новые люди»;
  • Владимир Павлов, заместитель генерального директора по специальной работе в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», партия «Единая Россия»;
  • Евгений Рева, депутат Заксобрания Челябинской области, ЛДПР;
  • Сергей Смышляев, предприниматель, партия «Родина»;
  • Василий Швецов, депутат Заксобрания Челябинской области, партия «Справедливая Россия — За правду»;
  • Ярослав Щербаков, предприниматель, партия «Яблоко»;
  • Андрей Яцун,предприниматель, партия РПСС.

Металлургический одномандатный округ № 190

  • Евгений Басканов, неработающий, ЛДПР;
  • Владимир Бурматов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, партия «Единая Россия»;
  • Игорь Егоров, депутат Заксобрания Челябинской области, КПРФ;
  • Дмитрий Ларин, предприниматель, партия «Справедливая Россия — За правду»;
  • Андрей Попов, юрист, РПСС;
  • Анна Скрозникова, руководитель структурного подразделения «Детский оздоровительный комплекс «Уральская березка», партия «Новые люди»;
  • Максим Смагин, врач-стоматолог, Партия пенсионеров;
  • Андрей Талевлин, доцент, партия «Яблоко»;
  • Александр Татарников, предприниматель, партия «Родина».

Коркинский одномандатный округ № 191

  • Алексей Беседин, депутат Заксобрания Челябинской области, ЛДПР;
  • Игорь Важенин, предприниматель, партия «Новые люди»;
  • Валерий Гартунг, депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, партия «Справедливая Россия — За правду»;
  • Владислав Долгов, предприниматель, РПСС;
  • Евгений Евсеев, врач-анестезиолог-реаниматолог, «Партия Роста»;
  • Сергей Крылов, врач-терапевт участковый, партия «Родина»;
  • Анастасия Никонова, врач-дерматовенеролог, партия «Гражданская платформа»;
  • Игорь Росляков, врач-методист, Партия пенсионеров;
  • Антон Рыжий, главврач Детской городской клинической поликлиники № 8, партия «Единая Россия»;
  • Степанида Смирнова, предприниматель, КПРФ;
  • Наталья Таврина, врач клинической лабораторной диагностики, партия «Яблоко».

Магнитогорский одномандатный округ № 192

  • Дамир Байтенов, неработающий, ЛДПР;
  • Виталий Бахметьев, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, член комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, партия «Единая Россия»;
  • Павел Владельщиков, специалист по сбыту продукции в ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», партия «Справедливая Россия — За правду»;
  • Василий Герман, пенсионер, партия «Родина»;
  • Александр Ишимов, пенсионер, Партия пенсионеров;
  • Николай Кошман, адвокат, партия «Яблоко»;
  • Татьяна Марараш, менеджер, блогер, партия «Новые люди»;
  • Элмар Рустамов, корреспондент, партия КПРФ;
  • Максим Степанов, секретарь, партия «Коммунисты России»;
  • Сергей Торопов, предприниматель, РПСС.

Златоустовский одномандатный округ № 193

  • Сергей Гаврюшкин, предприниматель, партия «Родина»;
  • Олег Колесников, депутат, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, партия «Единая Россия»;
  • Денис Лезин, предприниматель, партия «Новые люди»;
  • Павел Логинов, предприниматель, партия «Справедливая Россия — За правду»;
  • Константин Нациевский, адвокат, КПРФ;
  • Виталий Пашин, депутат, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, ЛДПР;
  • Петр Свечников, пенсионер, РПСС;
  • Михаил Сметанин, начальник строительного участка в ООО «УралСтройМонтаж», партия «Коммунисты России»;
  • Степан Фирстов, предприниматель, Партия пенсионеров.

Напомним, выборы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.