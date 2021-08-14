Избирком Челябинской области опубликовал списки кандидатов в депутаты Государственный Думы VIII созыва по одномандатным избирательным округам региона. Напомним, в Челябинской области пять избирательных округов: Челябинский, Металлургический, Коркинский, Магнитогорский и Златоустовский одномандатные округа.
Челябинский одномандатный округ № 189
- Александр Андреев, инструктор организационного отдела Челябинского областного отделения партии КПРФ;
- Елена Вахтина, управляющий в товариществе собственников недвижимости, партия «Коммунисты России»;
- Владимир Владимирский, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии, Партия пенсионеров;
- Максим Гулин, младший менеджер по региональному развитию фонда «Капитаны», партия «Новые люди»;
- Владимир Павлов, заместитель генерального директора по специальной работе в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», партия «Единая Россия»;
- Евгений Рева, депутат Заксобрания Челябинской области, ЛДПР;
- Сергей Смышляев, предприниматель, партия «Родина»;
- Василий Швецов, депутат Заксобрания Челябинской области, партия «Справедливая Россия — За правду»;
- Ярослав Щербаков, предприниматель, партия «Яблоко»;
- Андрей Яцун,предприниматель, партия РПСС.
Металлургический одномандатный округ № 190
- Евгений Басканов, неработающий, ЛДПР;
- Владимир Бурматов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, партия «Единая Россия»;
- Игорь Егоров, депутат Заксобрания Челябинской области, КПРФ;
- Дмитрий Ларин, предприниматель, партия «Справедливая Россия — За правду»;
- Андрей Попов, юрист, РПСС;
- Анна Скрозникова, руководитель структурного подразделения «Детский оздоровительный комплекс «Уральская березка», партия «Новые люди»;
- Максим Смагин, врач-стоматолог, Партия пенсионеров;
- Андрей Талевлин, доцент, партия «Яблоко»;
- Александр Татарников, предприниматель, партия «Родина».
Коркинский одномандатный округ № 191
- Алексей Беседин, депутат Заксобрания Челябинской области, ЛДПР;
- Игорь Важенин, предприниматель, партия «Новые люди»;
- Валерий Гартунг, депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, партия «Справедливая Россия — За правду»;
- Владислав Долгов, предприниматель, РПСС;
- Евгений Евсеев, врач-анестезиолог-реаниматолог, «Партия Роста»;
- Сергей Крылов, врач-терапевт участковый, партия «Родина»;
- Анастасия Никонова, врач-дерматовенеролог, партия «Гражданская платформа»;
- Игорь Росляков, врач-методист, Партия пенсионеров;
- Антон Рыжий, главврач Детской городской клинической поликлиники № 8, партия «Единая Россия»;
- Степанида Смирнова, предприниматель, КПРФ;
- Наталья Таврина, врач клинической лабораторной диагностики, партия «Яблоко».
Магнитогорский одномандатный округ № 192
- Дамир Байтенов, неработающий, ЛДПР;
- Виталий Бахметьев, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, член комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, партия «Единая Россия»;
- Павел Владельщиков, специалист по сбыту продукции в ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», партия «Справедливая Россия — За правду»;
- Василий Герман, пенсионер, партия «Родина»;
- Александр Ишимов, пенсионер, Партия пенсионеров;
- Николай Кошман, адвокат, партия «Яблоко»;
- Татьяна Марараш, менеджер, блогер, партия «Новые люди»;
- Элмар Рустамов, корреспондент, партия КПРФ;
- Максим Степанов, секретарь, партия «Коммунисты России»;
- Сергей Торопов, предприниматель, РПСС.
Златоустовский одномандатный округ № 193
- Сергей Гаврюшкин, предприниматель, партия «Родина»;
- Олег Колесников, депутат, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, партия «Единая Россия»;
- Денис Лезин, предприниматель, партия «Новые люди»;
- Павел Логинов, предприниматель, партия «Справедливая Россия — За правду»;
- Константин Нациевский, адвокат, КПРФ;
- Виталий Пашин, депутат, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, ЛДПР;
- Петр Свечников, пенсионер, РПСС;
- Михаил Сметанин, начальник строительного участка в ООО «УралСтройМонтаж», партия «Коммунисты России»;
- Степан Фирстов, предприниматель, Партия пенсионеров.
Напомним, выборы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.