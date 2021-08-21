Избирком Челябинской области опроверг информацию о дистанционном голосовании

Желающие проголосовать в дни сентябрьских выборов южноуральцы должны прийти на избирательные участки

В сети распространилась информация о том, что жители Челябинской области смогут проголосовать в единый день голосования — 19 сентября — дистанционно, воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель». И региональном избиркоме эту информацию опровергли.

«Технология „Мобильный избиратель“ не является дистанционным голосованием. Она позволяет выбрать удобный избирательный участок. Отдать свой голос дистанционного смогут жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Челябинской области в этом списке нет»,— уточнили в пресс-службе избиркома Челябинской области.

Таким образом, все жители Южного Урала, желающие принять участие в выборах, должны прийти на избирательный участок. А система «Мобильный избиратель» позволит им проголосовать на участке по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.