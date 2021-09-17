Избирательную комиссию Челябинской области посетили иностранные эксперты

Гости из Камеруна, Шри-Ланки и Республики Того задали вопросы о процедуре выборов председателю избиркома

17 сентября в конференц-зале избирательной комиссии Челябинской области состоялась встреча с иностранными экспертами. Гости из-за рубежа, специально приехавшие на Южный Урал, чтобы узнать побольше о российской избирательной системе, рассказали о своих впечатлениях и задали интересующие вопросы главе избиркома Сергею Обертасу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Специалиста отдела Европы министерства иностранных дел Республики Камерун Жана Франсуа Бибума, депутата Национального собрания Тоголезской Республики Улеиджа Кагбара и журналиста и блогера из Шри-Ланки Чамара Суманапала поприветствовал председатель регионального избиркома Сергей Обертас. Он ответил на вопрос о сроках выборов и пояснил, что решение о трехдневном голосовании было принято в связи с непростой ситуацией по коронавирусной инфекции. Также иностранные эксперты спросили, будут ли считать бюллетени по окончании каждого дня голосования.

«Да, действительно, каждый день, а именно на 15:00 и на 20:00 — мы говорим про пятницу и про субботу, — в эти два промежутка мы будем централизованно получать информацию с центральной избирательной комиссии по количеству проголосовавших на текущий момент. Мы не говорим о подсчете голосов, это просто цифра, которая у нас будет идти нарастающим итогом. В традиционный день голосования, воскресенье, это другие отсечки: 10, 12, 15, 18 часов. Они централизованы по всей стране», — пояснил Сергей Обертас.

Также гости и эксперты обсудили соблюдение всех мер безопасности, а именно присутствие на избирательных участках масок, перчаток, бактерицидных ковриков и антисептиков. На вопрос о сложностях председатель регионального избиркома ответил, что, несмотря на трехдневную процедуру, ковидные ограничения и работу более 20 тысяч членов избирательных комиссий, к выборам в регионе готовы.

Иностранцы поблагодарили за встречу и поделились своими эмоциями от посещения Южного Урала. Гость из Шри-Ланки признался, что говорит по-русски плохо, хотя в России уже во второй раз, но может сказать «доброе утро». Также он ответил на вопрос о погоде.

«Не холодно, не настолько, насколько я думал, мне нравится. Я был в Москве в 2019 году, и сейчас второй раз я посещаю Россию», — поделился блогер из Шри-Ланки Чамара Суманапала.

Сергей Обертас уточнил, что иностранные гости приехали перенять определенный опыт.

«Мы максимально открытая, активно развивающаяся структура, нам не жалко пообщаться с коллегами. Задают абсолютно правильные вопросы, их интересует, как мы работаем в ситуации с COVID-19, является ли для нас это сложностью. Совершенно нормальные, практические вопросы, видно, что понимают предмет, поэтому наше общение было достаточно интересным и обогатило обе стороны», — рассказал ИА «Первое областное» председатель регионального избиркома Сергей Обертас.

Напомним, 17 сентября в России стартовало трехдневное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. Избирательные участки по всей стране открылись в 8 утра местного времени.