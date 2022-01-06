Из-за режима ЧП иностранцы не смогут въехать в Казахстан

Информация получена от посольства Казахстана в Ташкенте, сайт посольства в РФ недоступен

6 января власти Казахстана закрыли границы от въезда иностранцев в связи с введенным режимом чрезвычайного положения, сообщает РИА «Новости». Информацию агентству удалось получить в посольстве республики в Ташкенте. сайт посольства в России недоступен, проверил корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, ранее в соцсетях и ряде СМИ появились слухи о невозможности добраться до родственников, оказавшихся в охваченном беспорядками Казахстане. В Пограничном управлении ФСБ РФ по Челябинской области Первому областному информагентству заявили, что эти слухи недостоверны, а автопропускные пункты на границе остались работать в прежнем режиме. Однако по другую сторону границы рассудили иначе: по данным РИА «Новости» из казахстанского посольства в Ташкенте, государство закрылось от любых визитов иностранцев.

Исключением являются контингенты миротворческих сил стран-союзников по ОДКБ, Организации по договору коллективной безопасности. В настоящее время ряд государств-участников официально сообщили, что отправляют в Казахстан свои контингенты. Так, из России прибудут рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ. Также своих бойцов посылают Таджикистан и Армения.

Беспорядки в Казахстане, начавшиеся 2 января, по официальной версии получили повод из-за возросшей стоимости сжиженного газа для заправки автомобилей. Однако позднее руководство страны заявляло, что конфликт искусственно раздувается извне.