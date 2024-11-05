Из гонки за пост мэра Челябинска вышел один кандидат

Он сам снял свою кандидатуру с конкурса

В конкурсе на пост мэра Челябинска стало на одного участника меньше. Виктор Легенчук самостоятельно снял свою кандидатуру, сообщили в пресс-службе гордумы.

«Легенчук Виктор Владимирович снял свою кандидатуру с конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. На основании личного заявления от 5 ноября 2024 года», — написали на официальном сайте гордумы.

Известно, что Виктор Легенчук возглавляет компанию по продаже мебели «Аргус Групп М». Ранее он дважды пытался стать мэром Миасса: в прошлом и этом году.

У оставшихся 28 кандидатов на пост мэра Челябинска 7 ноября состоится собеседование с конкурсной комиссией и тестирование.