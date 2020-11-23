Итоги семи месяцев работы омбудсмена Юлии Сударенко были обсуждены с Алексеем Текслером

Губернатор провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в регионе.

В правительстве Челябинской области сегодня, 23 ноября, состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Текслера и уполномоченного по правам человека в регионе Юлией Сударенко. На встрече были обсуждены семь месяцев с момента назначения омбудсмена на должность. Также отдельно была обговорена работа аппарата уполномоченного в период пандемии коронавируса.

Юлия Сударенко отметила, что за эти семь месяцев изменился подход работы и специфика обращений. К слову, за это время сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека приняли 860 граждан. Лично омбудсмен приняла более 150 обратившихся.

«Новым вызовом стали обращения, связанные с невозможностью пересечения государственных границ и возвращением на родину южноуральских туристов», — заявила Юлия Сударенко.

Также омбудсмен отметила, что появилось много понятий, которых система российского и международного права не знает. Такими стали, к примеру, самоизоляция, обсерватор, социальная дистанция.

«Важнейшая составляющая работы уполномоченного — это постоянное личное взаимодействие с тем, кто обращается. Сейчас совершенно новые формы взаимодействия с жителями. Это специфично, но весь аппарат уполномоченного оперативно перенастроился», — отметил Алексей Текслер.

Помимо этого Юлия Сударенко отметила важность и своевременность решения по созданию Фонда грантов губернатора для НКО, ведь эта инициатива позволила уполномоченному выстроить работу с правозащитной организацией «Правосознание», чтобы реализовать проект «Помогать вместе». Эта инициатива направлена на помощь в решении проблем людей, чьи вопросы находятся вне компетенции омбудсмена.