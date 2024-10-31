Исполняющим обязанности главы Коркино назначен Александр Орел

Собрание депутатов приняло отставку Натальи Лощининой

Собрание депутатов Коркино назначило Александра Орла и. о. главы, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Собрание депутатов Коркинского муниципального округа приняло отставку Натальи Лощининой и назначило Александра Орла исполняющим обязанности главы округа. Помимо общего управления муниципалитетом, ему предстоит оперативно включиться в работу региональной комиссии по комплексному улучшению ситуации в Коркино», — говорится в сообщении.

Александр Орел до сегодняшнего дня занимал должность главы администрации Ленинского района. Сейчас эти обязанности будет исполнять Ольга Гущина, которая была заместителем Орла.