Ирина Гехт ушла в отставку

Губернатор представил ее к награде

Ирина Гехт покидает должность первого заместителя губернатора Челябинской области в связи с переходом на другое место работы. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.

«Алексей Текслер поблагодарил Ирину Альфредовну за работу в правительстве региона и пожелал успехов на новом месте, а также представил ее к награде — медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Напомним, Ирина Гехт отработала в должности первого вице-губернатора Челябинской области почти пять лет, с сентября 2019 года. Ранее она была сенатором, до этого — заместителем губернатора и министром социальных отношений региона.

Ранее сообщалось, что Ирина Гехт переходит на работу в правительство Запорожья.