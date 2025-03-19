Ирина Гехт назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа

Указ подписал президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирину Гехт. Предыдущий глава округа Юрий Бездудный уволился по собственному желанию, сообщается на сайте Кремля.

Вечером 18 марта глава государства встретился с Ириной Гехт. Он отметил ее успешную работу на посту председателя правительства Запорожской области, который она занимала почти год, и предложил отправиться на Север в качестве врио губернатора.

«Работа там другая. И быть первым лицом — это всегда и почетно, и очень ответственно. Потому что напрямую нужно будет работать с людьми»,— подчеркнул Владимир Путин.

Ирина Гехт ответила, что к этой работе готова.

Напомним, в мае 2024 года Ирина Гехт, отработав первым замгубернатора Челябинской области пять лет, уволилась по собственному желанию в связи с переходом на работу в правительство Запорожской области.