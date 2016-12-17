«Задача команды Константина Бабкина — консолидация производственников по всей стране»

Интервью с «Партией Дела» о целях, идеологии и перспективах российской промышленности.
«Партия Дела» является молодой политической силой, которая, однако, уже смогла громко заявить о себе на местных выборах в регионах. Лидер партии, наш челябинский земляк, Константин Бабкин считает, что стране сегодня необходима новая индустриализация и полноценная смена экономического курса.
Секретарь Федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин рассказал порталу www.1obl.ru о пагубных последствиях текущей экономической политики, перспективах отечественной промышленности и том, почему сельское хозяйство важнее Чемпионата мира по футболу.
Расскажите подробнее о «Партии Дела» и ее лидере.
Партия молодая, ей всего 4 года. Она создана Константином Бабкиным, президентом Промышленного Союза «Новое Содружество» и совладельцем «Ростсельмаша», машиностроительного предприятия, которое сегодня производит и экспортирует российскую сельхозтехнику в 26 стран мира.
Константин Анатольевич, кстати, уроженец Миасса. Он собрал сильную команду идейных сторонников, среди которых как известные
Это первая попытка команды Константина Бабкина заняться политикой?
Да. Это дается, конечно, непросто, но время для изменений пришло. Необходимо менять ситуацию в стране и делать это эволюционным способом, то есть с помощью демократических выборов.
Недавно я был в Госдуме на совещании по федеральному бюджету. Нам рассказывали о том, какие расходы в следующем году будут «урезать» и как будут бороться с инфляцией до последнего гражданина Российской Федерации. Я в очередной раз убедился, что существующие правительство не собирается менять экономическую политику, а люди будут и дальше лишаться рабочих мест. Это говорит о том, что экономические вопросы необходимо переносить в политическую плоскость.
Какие у «Партии Дела» цели и идеология?
Мы выступаем за смену экономической политики и начало новой индустриализации. Основной тезис программы «Партии Дела»: все проблемы в стране от неправильной экономической политики. Мы позиционируем себя как правоконсервативная сила. Здоровый консерватизм и ориентация, в первую очередь, на решение внутренних экономических проблем должно стать политическим мейнстримом. Мы хотим донести до избирателя нашу программу устойчивого экономического развития на долговременную перспективу.
У нашего правительства единственный экономический ориентир сегодня — это борьба с инфляцией, а не развитие российского несырьевого производства и создание рабочих мест. Необходимо чтобы «пирог» нашей экономики увеличивался: становилось больше конкурентоспособных производств, росли доходы наших граждан, выделялось больше средств на образование и здравоохранением.
К сожалению, большинство правительственных программ сегодня «виртуальные»: формулировки есть, а четких целей нет. К примеру, только после введения санкций озаботились российским авиастроением, а до этого рынок был полностью отдан иностранным компаниям. Мы убеждены, что программы поддержки российских производителей высокотехнологической продукции, по аналогии с постановлением Правительства РФ № 1432 по субсидированию отечественной сельхозтехники, должны быть распространены на другие отрасли и в первую очередь станкостроение.
Неужели никто в правительстве этого не замечает?
Приходится постоянно доказывать. Московский экономический форум, сопредседателем которого является Константин Бабкин, и
Результат последних выборов в Госдуму показал, что многие граждане были недовольны отсутствием альтернативы, поэтому решили вообще не ходить на избирательные участки. В этом нет ничего удивительного: вспомните хотя бы наши предвыборные дебаты. Кандидаты обсуждали Сирию и Украину, но никак не насущные проблемы, на которые они попросту закрыли глаза. Дошло уже до того, что экономический кризис стали называть «новой реальностью». Проще говоря, нам не представили варианты решения проблем, а предложили к ним привыкнуть. Но ситуация остается тяжелой, особенно в регионах. В Забайкальском крае, например, бюджет принят лишь на 8 месяцев! В
То есть в текущей экономической политике совсем нет положительных моментов?
Есть, но их немного. Например, постановление Правительства РФ № 1432 о предоставлении субсидий производителям сельхозтехники. Это как раз прекрасный пример, подтверждающий наши тезисы. Аграриям дали возможность приобретать российскую технику со скидкой 25–30%, и второй год рост отрасли составляет более 30%. Это сопоставимо с советскими «пятилетками». Таким образом, за каждый выделенный государством рубль предприятия заплатили 1,70 рублей в федеральную казну в виде налогов.
Нам приходится убеждать правительство, что подобные программы необходимы и для других отраслей. На субсидии производителям сельхозтехники государство потратило 10 млрд рублей, а только лишь на строительство стадиона
Сегодня, к примеру, кредиты для
Каких успехов вам уже удалось достичь?
Одной из главных целей «Партии Дела» является возрождение экономики промышленных регионов страны. Сильнейшая зависимость от трансфертов из федерального бюджета остается острой проблемой российских регионов. Дали денег — «живем»; не дали — «зубы на полку». Это результат рентной, сырьевой структуры нашей экономики. Поэтому именно с работы в регионах мы и решили начать свою политическую деятельность.
По итогам муниципальных выборов у нас достигнуты хорошие результаты в Забайкалье и Приморье. Так, в Забайкальском крае мы получили 4 мандата, а в Приморском даже смогли обойти «Единую Россию» и получить 5 мандатов. В следующем году мы идем на региональные выборы в Сахалинскую областную Думу. В общем, на данный момент плотно занимаемся Дальним Востоком.
Не могу в таком случае не спросить о программе льготного предоставления земли на Дальнем Востоке. У этой инициативы уже есть видимые результаты?
Государство в данном случае помогает только на словах. Нам много говорили о пресловутом «дальневосточном гектаре», но что на практике? Что я могу сделать рентабельного на этом гектаре, учитывая, что и себя
Как партия заявляет о себе и своей программе?
В следующем году состоится большое число региональных мероприятий. Так, в начале года в Екатеринбурге планируется встреча с бизнесом и экспертным сообществом. Задача, которая стоит перед командой Константина Бабкина, — это консолидация производственников по всей стране. Ведь именно они лучше всех осознают, что нынешняя экономическая политика поставила региональный производственный и аграрный бизнес на грань исчезновения. В Челябинск я приехал с такими же целями. Встречаюсь с представителями промышленности, говорю с ними о проблемах отрасли и предлагаю пути решения. Отделения нашей партии открыты уже в 58 регионах страны.
Кто ваши избиратели?
Это все те люди, которые не хотят больше жить в нынешней системе. Которые хотят своим трудом и своим умом строить успешную жизнь.
У нас в стране наблюдается противоречие: как только мы начинаем говорить о гражданских свободах, то сразу встает вопрос: «Вы что, не патриоты?». Но на самом деле никакого противоречия между «Крым наш» и, скажем, нормальной работой судов и правоохранительных органов или реальным местным самоуправлением нет. Есть реальные проблемы, которые нужно решать: создание рабочих мест, образование, здравоохранение и многое другое. Эти проблемы исходят главным образом от экономической политики. Когда человек не является востребованным, у него нет работы и нечем кормить семью, то нет и никакой веры в будущее. А возможности для реализации любого человека и любой отрасли в нашей стране есть. Чтобы раскрыть этот потенциал, необходимо менять нынешнюю экономическую политику.
Фото: partyadela.ru