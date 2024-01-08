Иностранку выдворят из России за фиктивный брак с челябинцем

Женщина вышла замуж ради гражданства

56-летняя иностранка, приехавшая из ближнего зарубежья, будет выдворена из России за фиктивный брак с россиянином. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В поле зрения сотрудников полиции иностранка попала после того, как попросила выдать ей вид на жительство в Российской Федерации. В качестве основания она предъявила свидетельство о браке с жителем Центрального района Челябинска.

Брак с россиянином уже помог иностранке получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты. Но на этот раз полицейские не поверили в искренность отношений. Проверка, к которой привлекли сотрудников прокуратуры, показала, что брак фиктивный.

После этого в выдаче вида на жительство женщине отказали, разрешение на временное проживание аннулировано. Иностранка обязана покинуть Российскую Федерацию в течение 15 дней. Если она не уедет сама, то будет депортирована из страны принудительно.