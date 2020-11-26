Инициативу о голосовании в несколько дней подряд поддержали депутаты ЗСО Челябинской области

Законопроект представила избирательная комиссия.

Сегодня, 26 ноября, состоялось третье заседание Законодательного собрания Челябинской области 7-го созыва. На повестке был законопроект, представленный региональной избирательной комиссией. Представлял проект председатель избиркома Сергей Обертас.

Речь шла о том, чтобы закрепить нормы о возможности голосования в течение нескольких дней подряд, возможность голосования избирателей вне помещений для голосования, голосование в населённых пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено.

В законодательном собрании отметили, что предложенные поправки вызвали живое обсуждение и дискуссию среди депутатов.

«Сегодняшняя дискуссия на заседании показывает остроту данного вопросы. Но я считаю, что приоритетом в решении о принятии данного закона должен быть человек, охрана его жизни и здоровья. Мы не знаем, какая обстановка будет в перспективе, а у нас в 2021 году предстоят выборы депутатов в Госдуму. Поэтому необходимо ориентироваться на ту эпидемиологическую ситуацию, которая будет. И если мы увидим, что голосование в один день возможно, то мы рассмотрим вопрос о возвращении к прежней системе», — заявил председатель ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш.

К слову, депутаты Заксобрания приняли поправки, предусматривающие возможность проведения голосования на выборах в течение нескольких дней. При этом в любом случае решение о длительном голосовании принимает комиссия, организующая выборы.