Информация из штабов: корреспондент ОТВ после закрытия участков пообщался с кандидатами

Отзывы разделились, кто-то оказался недовольным, кто-то, напротив, похвалил организацию проведения голосования.

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Корреспондент ОТВ объехал штабы кандидатов в губернаторы Челябинской области сразу после закрытия избирательных участков. Первым заехали к кандидату Виталию Пашину. Команда сегодня работала без руководителя, накануне кандидат серьезно заболел, простудившись во время поездок к жителям. Во время визита ОТВ в штабе дозвонились до Виталия Пашина, справились о здоровье и пожелали удачи. Кандидат из дома следит за обстановкой на выборах.

«Кампания была сложной, но другой она быть не могла, ведь выбираем главу региона. Каких-то либо серьезных нарушений за сегодняшний день, которые могли бы повлиять на результат выборов, мы не заметили. Конечно, вызывает вопросы явка. Она ужасно низкая. Люди просто не верят в возможность своего выбора», — предположил руководитель аппарата регионального отделения политической партии ЛДПР Анатолий Ганин.

По мнению Ганина, было большой ошибкой объединить местные выборы с выборами губернатора. Не довольны организацией остались и в штабе Сергея Смышляева. Сам кандидат посетовал на то, что избирателей не уведомили заранее о том, что их избирательные участки были перенесены в другое место.

«У меня самого дочь пришла на свой избирательный пункт, он был перенесен за 2 района. Заранее предупреждений никаких не было. Я сам, когда пришел голосовать, бабушка рядом стояла и говорила, что она шла пешком 2 километра, и никакого транспорта не организовано. Организация выборов на низком уровне», — оценил Сергей Смышляев, кандидат в губернаторы Челябинской области от партии «Родина».

Чистоту избирательной кампании оценил Константин Нациевский. Он отметил, что не заметил явных нарушений в ходе единого дня голосования.

«Все достаточно прозрачно и чисто. Я высоко оцениваю свои шансы на победу. В настоящее время шансы на победу у нас хорошие. В рамках избирательной кампании было принято много новшеств, которые повысили процесс выборов. На мой взгляд, это правильный посыл, что от того, как мы будем жить, зависит, как мы голосуем», — поделился Константин Нациевский, кандидат от партии КПРФ.

В штабе Алексея Текслера также отметили, что выборы прошли в штатном режиме. Существенных нарушений выявлено не было, жалобы отрабатывались на ходу.

«Кампания прошла оперативно, но спокойно. Мы можем только опираться на результаты экзитполов. Всего удалось опросить 17 тысяч человек. 12 тысяч из них — рассказали о своем выборе, который они сделали на избирательном участке. Сейчас Текслер не в штабе, он на работе. Но постоянно мы держим с ним контакт», — отметил Илья Зенов, представитель штаба Алексея Текслера.

Челябинская область показала одну из самых высоких явок в стране. Результаты выборов будут известны уже утром. Данные экзитполов говорят о том, что южноуральцы больше всего доверяют Алексею Текслеру и большее количество голосов завоевал именно он.