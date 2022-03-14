Игорь Конашенков: войска ЛНР сражаются на северо‑восточной окраине Северодонецка

Российские военнослужащие за ночь сбили четыре украинских беспилотника

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков продолжает регулярные брифинги о ситуации на Украине. По данным на утро 14 марта, российские войска продвинулись на 11 километров, донбасские ополченцы блокировали Северодонецк с двух сторон и ведут бои с нацбатами на северо-восточной окраине города.



Как сообщил генерал-майор Конашенков, российские войска вышли на рубеж Водяное — Сладкое — Степное — Тарамчук — Славное. За ночь сбиты четыре украинских беспилотника, в том числе ударный БПЛА «Байрактар ТБ-2» турецкого производства. Армейская авиация и Военно-космические силы поразили 187 объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, один зенитный комплекс «Бук М1», радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции РЭБ, два склада боеприпасов и ГСМ. Поражено 31 место скопления боевой техники.

Всего с начала спецоперации выведены из строя или уничтожены 1267 танков и другой бронетехники, 124 РСЗО, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 1027 автомобилей, 141 БПЛА.