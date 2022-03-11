Игорь Конашенков: Украина продолжает препятствовать эвакуации мирного населения

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации на Украине 11 марта

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков выступил на очередном брифинге о ходе проведения спецоперации на Украине. Киевские власти по-прежнему препятствуют эвакуации гражданского населения и иностранцев, заявил генерал-майор.



Как сообщало ИА «Первое областное», с 10 часов московского времени 11 марта на Украине Вооруженные силы РФ снова объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры для эвакуации населения из блокированных городов — Киева, Сум, Чернигова, Харькова, Мариуполя и других населенных пунктов.

По словам Игоря Конашенкова, украинская сторона по-прежнему препятствует выходу гражданских и иностранцев в сторону России. Киев согласовал только два из десяти предложенных Россией коридоров. Тем не менее за сутки без участия Украины из разных районов, а также с территории Донбасса эвакуированы 34,5 тысячи человек. Еще более 23 тысяч человек изъявили желание эвакуироваться в Россию с территории проведения специальной военной операции.

На Украине начинается террор: главам муниципалитетов запретили общение с россиянами, несогласных расстреливают. Очередное подтверждение получила информация о готовности Украины вернуться в ряды ядерных держав: националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове, чтобы скрыть работы по атомной тематике;

Заложниками нацбатов остаются не только граждане Украины, заявил Конашенков. На территории спецоперации остаются более семи тысяч граждан (по большей части — студентов) 21 государства. В портах находятся более 50 иностранных судов, они опасаются выйти в море из-за большого количества мин в акватории портов.