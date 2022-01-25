ГЖИ Челябинской области усилили еще одним выходцем из Минтарифов

Губернатор Алексей Текслер назначил первым заместителем в Госжилинспекцию юриста областного министерства энергетики и тарифов

25 января на официальном портале правовой информации опубликовано постановление губернатора Челябинской области Алексея Текслера о кадровых перестановках в региональном отделении государственной жилищной инспекции. Первым заместителем руководителя ведомства становится Марина Криволапова, до сих пор — начальник юридического отдела министерства энергетики и тарифного регулирования Южного Урала.



По данным из открытых источников, Марина Криволапова ранее рассчитывала на повышение в рамках родного ведомства: в 2019 году она победила в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должности начальника контрольно-правового управления министерства. Как сообщало ранее ИА «Первое областное», действующий начальник этого подразделения Рашида Ковалева в октябре 2021 года как раз была назначена начальником ГЖИ. Теперь вероятный преемник Ковалевой стала ее первым заместителем уже в жилищном ведомстве.