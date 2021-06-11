Губернатор вручил паспорта 30 юным южноуральцам

Алексей Текслер провел церемонию в преддверии Дня России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии Дня России торжественно вручил паспорта юным южноуральцам. 30 лучших школьников из разных муниципалитетов получили свои первые паспорта из рук губернатора. Это мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!» и в преддверии Дня России.





Глава региона поздравил собравшихся с наступающим праздником.

«По традиции накануне этого праздника мы вручаем паспорта нашему юному поколению жителей Челябинской области. С получением паспорта начинается ваш путь во взрослую жизнь. Сейчас самое главное для вас — это учеба, выбор дальнейшего пути. Не останавливайтесь на достигнутом, пытайтесь искать для себя новые интересы, а если вы чем-то занимаетесь, то делайте это хорошо. Самое важное — это верить в свои силы. Я очень рассчитываю на то, что дальнейшую жизнь вы обязательно свяжете с Челябинской областью. Будущее региона — это вы!» — обратился к юным южноуральцам Алексей Текслер.

Участники церемонии — ребята в возрасте 14 лет — имеют большие достижения в спорте, учебе, науке и общественной жизни. Алексей Текслер пригласил гостей в свой рабочий кабинет. Там школьники смогли задать губернатору интересующие их вопросы.

Стоит отметить, что торжественное вручение паспортов всегда проходит в честь государственных праздников: Дня России, Дня Конституции Российской Федерации.