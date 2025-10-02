Губернатор принял участие в первом заседании Заксобрания Челябинской области

Глава региона обозначил депутатам ключевые приоритеты работы



Алексей Текслер принял участие в первом заседании Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва. Он поздравил депутатов с избранием и обозначил ключевые приоритеты работы на ближайшие годы.

«Поздравляю вас с избранием в Законодательное собрание Челябинской области. Минувшая избирательная кампания была масштабной, напряженной, конкурентной, с высокой явкой избирателей и, конечно, победой для каждого из нас», — отметил глава региона.

По словам губернатора, в областной парламент прошли шесть партий, при этом состав обновился ровно наполовину. «Единую Россию» представляют 48 депутатов, «Справедливую Россию — за правду» — 6, ЛДПР — 2, партию «Новые люди» — 2, КПРФ — 1, «Партию пенсионеров» — 1.

Отдельно Алексей Текслер подчеркнул, что в новом составе работают участники специальной военной операции.

«Шесть народных избранников — это 10% всего депутатского корпуса — участники и ветераны специальной военной операции. Считаю это правильным. Мы рассчитываем, что те, кто в сложных боевых условиях доказал преданность Родине, проявят себя и как региональные законодатели на благо людей», — сказал губернатор.

Губернатор напомнил о системной поддержке участников СВО и их семей, отметив, что совместно с депутатами прошлого созыва был принят сильный региональный пакет мер. По его словам, он охватывает всю социальную сферу — от медицинской и социальной помощи до возможностей поступления в ведущие учреждения среднего профессионального образования для самих участников и их детей. Алексей Текслер подчеркнул необходимость особого внимания к социальной интеграции и адаптации ветеранов, а также предоставления всей необходимой помощи, включая содействие в трудоустройстве и профессиональной подготовке.

Среди базовых приоритетов Алексей Текслер назвал медицину, образование, социальную помощь, развитие спорта и внутреннего туризма, поддержку трудовых коллективов, в том числе стратегических оборонных предприятий, а также патриотических и волонтерских организаций. Говоря об инфраструктуре, губернатор представил масштабные планы.

«Мы приступили к реализации новой, беспрецедентной программы „Большой ремонт — 74“. Планируем реконструировать и капитально отремонтировать почти полторы тысячи объектов инженерной инфраструктуры к 2030 году. В последние шесть лет область набрала рекордный темп дорожного строительства — ремонтируем и строим более 800 километров дорог каждый год», — поделился планами губернатор.

Он подчеркнул необходимость определения приоритетов и продолжения работы над транспортными проектами, обозначив метротрам в Челябинске как ключевой проект и отметив, что качественные дороги и эффективные транспортные системы напрямую влияют на качество жизни и экономическое развитие.

Отдельный акцент глава региона сделал на экономике и технологиях. По его оценке, у Челябинской области есть потенциал стать российским центром роботизации и цифровой экономики, а также площадкой для инновационных и экологически чистых производств. Южный Урал уже вносит значимый вклад в технологический суверенитет страны, а закрепление лидерских позиций потребует новых решений, включая законодательные.

Оценивая работу парламента, Алексей Текслер призвал к политической консолидации. Он напомнил о практике принятия консолидированных решений представителями разных партий и рекомендовал фракции «Единой России» поддержать представителей других партий на постах заместителей председателя для укрепления межпартийного взаимодействия и стабильности. Губернатор также поддержал кандидатуру Олега Гербера на должность председателя, отметив его профессиональные и личные качества и повышение эффективности работы законодательного органа за время его руководства.

В завершение он обратился к депутатам с призывом работать как одна команда.

«Призываю вас к большой созидательной работе в одной команде вне зависимости от партийной принадлежности. Мы все — одна команда нашего президента и одна большая команда Челябинской области. Опирайтесь на мнение людей, будьте в контакте со своими избирателями», — сказал губернатор.

Также глава региона подчеркнул историческую ответственность текущего созыва.

«Призываю вас в работе опираться на мнение людей, на их наказы, быть в контакте со своими избирателями, чтобы эффективно решать задачи, которые стоят перед регионом и всей нашей страной. Вы прекрасно понимаете, в какое рубежное время мы живем. Это время налагает на нас особую ответственность за людей, за регион и в итоге за нашу страну. Челябинская область была и остается опорой страны, кузницей победы, родиной ядерного щита, и сейчас пришло время вписать новые страницы в историю нашего региона. Успехов вам, идем вперед, работаем на победу!» — заключил Алексей Текслер.