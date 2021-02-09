Губернатор обсудил с новым главой Уральского Сбера цифровизацию медицины

Алексей Текслер провел встречу с новым главой Уральского банка Сбербанка России Дмитрием Суховерховым

Главными темами встречи стали цифровые проекты, реализуемые Сбербанком. Напомним, именно цифровизация всех инструментов управления считается одной из важнейших задач региональной власти: например, ради нее в областном министерстве здравоохранения появился новый заместитель министра Дмитрий Тарасов, взятый как раз для продвижения цифровизации.



«Все, что касается цифровизации медицины, — это отдельная важнейшая задача, и мы уже в этом направлении работаем, надеюсь, что и в дальнейшем продолжим более активно сотрудничать. Знаю о продуктах, которые реализует Сбер. Некоторыми специальными сервисами мы в регионе уже начинаем пользоваться: Voice2Med — по заполнению медицинских карт, сервисом с моделью искусственного интеллекта, который позволяет быстрее анализировать снимки КТ, — это правильные вещи, особенно в пандемию», — заявил Алексей Текслер.

Поясним: Voice2Med — программа для автоматического заполнения протокола врача. Во время постановки диагноза врач надиктовывает текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в состав заполняемого протокола. В результате экономия времени врача составляет около 20 процентов. Проект уже реализован в отделении рентгенологии ЧОКБ.

«Мы активно взаимодействуем с Челябинской областью в части финансирования инвестиционных программ и предоставления банковских услуг. Сегодня мы обсуждали, прежде всего, новые проекты, связанные с внедрением на Южном Урале цифровых сервисов экосистемы Сбера», — отметил Дмитрий Суховерхов.

Добавим, в пилотном режиме и на безвозмездной основе реализуется сервис с моделью искусственного интеллекта для оценки снимков компьютерной томографии на базе Южно-Уральского государственного медицинского университета.